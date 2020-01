O Minas UAI é um dos pontos certos para quem aprecia pão de queijo de qualidade

Se você aprecia produtos de qualidade, queijos frescos e iguarias peculiares como pão de queijo de diferentes sabores, com certeza, o Minas UAI é o local ideal para saborear comidas típicas de Minas Gerais.

A proposta da queijaria e cafeteria, é poder proporcionar através de seus produtos, uma experiência gastronômica mineira no coração de Curitiba, trazendo comidas diferentes e interessantes, típicas da região do Sudeste do País.

Entre tantos alimentos deliciosos, o pão de queijo do Minas UAI acabou ganhando o coração dos curitibanos. Com um sabor único, o cliente é brindado pela experiência de poder escolher um sabor único para uma das comidas mais amadas pelos brasileiros.

A ideia do negócio, que surgiu através do Trabalho de Conclusão de Curso de Maria, 19 anos, acabou se tornando um sonho de toda a família, que apostou no projeto e hoje em dia vem se mostrando uma aposta cada vez mais assertiva.

Atualmente, o negócio é comandado pelo núcleo familiar da jovem. Trabalham na Minas UAI, fazendo o negócio expandir a cada dia. Os pais de Maria, trabalham no atendimento e no administrativo. A tia, nas finanças. E a avó, ajuda diretamente na produção dos alimentos.

O pão de queijo da casa deve ser apreciado logo na primeira visita. É possível escolher consumir o pão de queijo recheado, prensado na chapa. São doze sabores entre salgados e doces, para agradar a todos.

Com preço médio a partir de R$ 6,90, você definitivamente não irá se arrepender por provar um dos pães de queijo mais gostosos da cidade. Entre os sabores mais pedidos pelos clientes, podemos destacar o Varadifome (lombo defumado, chutney de cebola caramelizad(a) e bacon), o Bão Dimais da Conta (Frango, Azeitona, Cheiro verde, Cream Cheese ou Cheddar) e o Romeu e Julieta.

Além de oferecer um dos melhores pães de queijo de Curitiba, a Minas UAI também trabalha com um empório exclusivo diretamente de Minas Gerais, trazendo o que existe de melhor e mais inovador no estado, diretamente para a sua casa.

Nas prateleiras do local é possível encontrar queijos, vinhos, cafés, cachaças, cervejas, doces e muitos produtos gourmets para quem aprecia o paladar mineiro e deseja, de alguma forma, ser transportado para este ambiente.

Se você é um apaixonado por pão de queijo e deseja experimentar as iguarias únicas oferecidas que pensou ser possível consumir apenas em Minas Gerais, você precisa visitar a Minas UAI. Saboreie o melhor pão de queijo de Curitiba.