Além do conhecido queijo da Serra da Canastra, empório oferece itens de toda Minas Gerais

Não há como negar. Quando se pensa em queijo brasileiro, o primeiro nome que vem à mente é o queijo da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Patrimônio cultural e imaterial brasileiro, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para ser legítimo ele tem de ser produzido em um desses municípios de Minas Gerais: São Roque de Minas, Bambuí, Delfinópolis, Medeiros, Piumhi, Vargem Bonita e Tapiraí. A região fica cerca de 320 km de Belo Horizonte.

Ele é um queijo que tem um casca amarela por fora e macio por dentro –podendo ficar mais duro dependendo da maturação. Contam os historiadores, que para o queijo não amassar, ele só podia viajar com mais de 30 dias de cura, quando já estava mais firme.

O queijo brasileiro começou a ser mais conhecido depois que chefs como Rodrigo Oliveira, Henrique Fogaça, Olivier Anquier e Alex Atala começaram a usá-los em seus renomados restaurantes.

Para acompanhar os queijos, nada mais brasileiro do que um cafezinho, uma boa cachaça, cerveja ou vinho tinto. Doces em compota e geleias também vão vem. LilianeAlmeida de Menezes, uma das sócias do Minas Uai Empório e Cafeteria, que fica no Boqueirão, em Curitiba, explica que os queijos maturados não precisam necessariamente serem guardados em geladeira. Ela conta que na geladeira o queijo continua maturando, mas de forma mais lenta. Fora da refrigeração, mas armazenado em local seco e fresco, ele continua maturando, o que resulta em um queijo mais duro e com sabor mais pronunciado.

No Empório, ela comercializa marcas conhecidas de quem aprecia o universo dos queijos brasileiros, como Pingo de Amor, prata e bronze no V Prêmio Queijo Brasil; Queijo do Miguel, dois ouros no V Prêmio Queijo Brasil e um bronze no Le Mondial du Fromage e Queijo Canastra do Serjão, medalha de Bronze no Le Mondial du Fromage.

Além da Serra da Canastra, o Minas Uai também comercializa outros tipos de queijo, como os da Serra da Mantiqueira. Um exemplo é o da Fazenda Bela Vista, um ouro e dois bronzes no Concurso Le Mondial du Fromage, na França. O valor do quilo dos queijos parte de R$ 55,90.

O Empório Minas Uai está seguindo todas as recomendações para evitar a transmissão da COVID-19 e atende de segunda a sábado, das 9 às 19h. O empório também faz delivery de pães de queijo e queijos mediante pedidos pelo WhatsApp (41) 99854-7465.

O custo da entrega é de R$ 5 e respeita uma programação: às segundas, é atendida a região Norte (bairros como Abranches, Bacacheri e Tingui); na terça, região Oeste (Mossunguê, Vista Alegre, etc.); na quarta, Leste (Hugo Lange, Cristo Rei, entre outros); na quinta, Centro (o que inclui São Francisco e Batel) e na sexta, região Sul (com bairros como Portão, Novo Mundo e o município de São José dos Pinhais).

O Minas Uai fica na Rua Paulo Setúbal, 4524, Boqueirão.