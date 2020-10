O Empório tem diversos itens que vêm de Sabará, uma das maiores cidades produtoras do Brasil

Estamos em plena época da jabuticaba. Fruta 100% brasileira, típica da Mata Atlântica, ela tem apenas uma safra por ano. Fruta que cresce em aglomerados nos troncos e galhos, ela é 100% aproveitável. Ou seja, a polpa e a casca podem ser consumidas.

A polpa vai muito bem para fazer geléias, compotas e doces. Com a casca é possível fazer sucos, geleias e chás. Um dos maiores produtores é o estados de Minas Gerais. Mais especificamente, a cidade de Sabará. Lá, inclusive, tem o festival anual da fruta.

E quem não pode colher a fruta do pé ou não vai para Minas Gerais, pode sentir o gostinho da jabuticaba provando uma das preparações que são feitas com ela. E são inúmeras. Prova disso é a variedade possível de se encontrar no Minas Uai Empório e Cafeteria, que fica em Curitiba.

Apenas para citar alguns, nas gôndolas estão molho de jabuticaba, molho de jabuticaba com pimenta, geleia de jabuticaba, chimichurri de jabuticaba, jabuticabada, compota de jabuticaba condimentada, barbecue de jabuticaba, molho de jabuticaba com cerveja e suco de jabuticaba. Os produtos custam a partir de R$ 19,90.

Liliane Almeida de Menezes, uma das sócias do empório, ensina que os produtos da jabuticaba agradam quem gosta do doce e do agridoce. “Ela vai bem com salada, um queijo mais curado, na torrada e como acompanhamento de uma cerveja e vinho”, diz.

Ela conta que recentemente fez uma costelinha de porco e usou o molho de jabuticaba com cerveja, que combinou muito bem. Outra receita muito comentada foi um pão de queijo feito pelo chef mineiro Léo Paixão, que recheou o pãozinho com jabuticabada. “O pessoal da Sabará Sabor, que é o fornecedor dos produtos com jabuticaba, diz que essa receita foi um sucesso e muita gente pediu a jabuticabada para fazer o pão de queijo em casa”.

Em época de pandemia, o Minas Uai está atendendo em horário diferenciado, de segunda a sábado, das 9 às 19h. O empório também realiza entrega de pães de queijo recheado, pães de queijo congelado e queijos mediante pedidos pelo WhatsApp.

O custo da entrega é de R$ 5 e respeita uma programação: às segundas, é atendida a região Norte (bairros como Abranches, Bacacheri e Tingui); na terça, região Oeste (Mossunguê, Vista Alegre, etc.); na quarta, Leste (Hugo Lange, Cristo Rei, entre outros); na quinta, Centro (o que inclui São Francisco e Batel) e na sexta, região Sul (com bairros como Portão, Novo Mundo e o município de São José dos Pinhais).

O Minas Uai fica na Rua Paulo Setúbal, 4524, Boqueirão. O WhatsApp é (41) 99854-7465.