Quem simplesmente não quer consumir lactose e açúcar encontra queijos e doces para essas dietas

Quem não pode ou não quer ingerir lactose ou açúcar sabe a dificuldade que ainda existe de encontrar esse tipo de produto. É certo que esse nicho de mercado cresceu bastante. Junto com o público que tem restrições, os produtos sem lactose ou sem açúcartambém conquistaram quem quer adotar uma dieta mais controlada e até mais saudável.

Mas, imagine quem gosta de queijo se descobrir intolerante à lactose? A notícia boa é que, felizmente, já existem alguns produtos sem esse componente. O Minas Uai Empório e Cafeteria vende alguns produtos sem lactose. Uma das linhas é da BonQ. Eles têm queijo colonial sem lactose, queijo minas padrão sem lactose e manteiga sem lactose.

Alguns queijos mais maturados também possuem traços mínimos de lactose ou são até zero lactose (vai depender do produtor). Isso porque a lactose é consumida durante o processo de envelhecimento. Um exemplo do empório é o queijo curado da Fazenda Bela Vista, da Serra da Mantiqueira. Vale lembrar que ele tem uma medalha de ouro e duas de bronze no Concurso Le Mondial du Fromage, realizado na França.

Para acompanhar esses queijos, que tal doces sem açúcar? Foi-se o tempo que eles representavam algo sem sabor. A indústria investiu muito para conquistar o consumidor. No Minas Uai, quem não quer ou não pode consumir açúcar refinado, encontra goiabada, bananada e doce de leite.

