Aplicativos de entrega cresceram 20% somente em 2019. Frota de motos já supera 28 milhões

A profissão de motoboy só tem crescido. Basta observar o fluxo do trânsito nas cidades. Em 2018 (último dado atualizado) o total de trabalhadores atuando por conta própria no setor de entregas saltou 104,2%, segundo números do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). No ano passado, o mercado de delivery movimentou nada menos do que R$ 15 bilhões.

Outro dado mais recente foi o da indústria de motocicletas. Em janeiro último, o setor registrou alta de 45,2% em comparação a dezembro. Foram fabricadas 100.292 unidades, contra 69.062 contabilizadas no mês anterior, aponta a Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares).

Segurança em primeiro lugar

A profissão de motoboy é regulamentada por lei, a 12.009 de 2009. Ela dispõe sobre regras de segurança dos serviços de transporte remunerado de mercadorias em motocicletas e motonetas. Entre outras questões, ela prevê que para desempenhar a profissão, o motorista deve ter 21 anos, possuir habilitação por pelo menos dois anos na categoria, ter sido aprovado em curso especializado e vestir colete de segurança dotado de dispositivos retrorrefletivos.

Os maiores aplicativos de entrega hoje são o iFood, UberEats, Rappi e Loggi. Para começar a fazer entregas, normalmente o motoboy baixa o aplicativo da empresa escolhida, se cadastra e começa a trabalhar.

O que todos não devem esquecer são as normas de segurança. Capacete para moto, calça e jaqueta resistentes, calçados reforçados e luvas são essenciais para proteção. Evite usar o celular. Para quem faz entregas e precisa do GPS, o ideal é mantê-lo em um suporte próprio no guidão. No trânsito, sinalize sempre. Use seta quando for fazer uma conversão e fique atento aos sinais dos outros motoristas.

Outro item de segurança é a manutenção da moto. Sempre verifique o estado dos pneus (procure por avarias, bolhas ou objetos presos), dos freios (os discos tem riscos ou ranhuras? Faz um barulho ao freiar?), óleo do motor (respeite o manual do proprietário para as trocas), corrente (há folga? Faça a lubrificação a cada 500 km) e filtros (o de ar e de combustível geralmente são trocados a cada 10 mil km). Nem é preciso ressaltar que levar a uma oficina especializada para uma manutenção preventiva também é recomendado.