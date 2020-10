A pandemia do Coronavírus aqueceu a produção e a venda de motocicletas no Brasil

A pandemia de Coronavírus mexeu com vários mercados e criou instabilidade para muitos negócios no Brasil e no mundo. Contudo, para o segmento de vendas online e delivery, o isolamento social foi positivo.

Impulsionados pelo cenário da quarentena, os e-commerces e aplicativos registraram um aumento de 145% nas vendas do primeiro semestre de 2020, de acordo com o estudo “E-commerce na Pandemia”.

Além disso, vários estabelecimentos comerciais que atuavam apenas com pontos físicos tiveram que adaptar suas operações para o atendimento ao sistema de delivery, principalmente por meio de apps, como Uber Eats, iFood e Rappi.

Esse aumento significativo das vendas online teve um impacto importante no mercado de motocicletas, impulsionando tanto a produção de novas motos quanto a busca por veículos para uso profissional e para os deslocamentos do dia a dia.

Devido ao crescimento do volume de entregas por motociclistas, feitas de forma contínua para lojas e restaurantes que precisaram recorrer ao sistema de delivery para continuar funcionando, o país registrou uma alta de 12,7% na venda de motos em agosto, na comparação com o mês de julho, segundo a Fenabrave.

Este foi o melhor mês do ano para o setor de motocicletas, com 95.998 unidades comercializadas no país.

Aumento na produção de motocicletas no Brasil

O setor de produção de motocicletas também vem passando por uma retomada consistente. De acordo com a Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, CicloMotores, Motonetas, Bicicletas e Similares), a fabricação de motos no Polo Industrial de Manaus chegou a 98.358 unidades no mês de agosto, uma alta de 0,4% em relação ao mês de julho.

Vendas online: uma tendência que veio para ficar

Com a flexibilização do isolamento social em várias regiões do Brasil, os principais players do mercado eletrônico e do varejo online no país acreditam que a tendência das vendas digitais veio para ficar e deve seguir forte.

De março até agora, o comércio digital brasileiro ganhou 5,7 milhões de novos consumidores, um crescimento de 45%, de acordo com o estudo da empresa de inteligência de mercado, Neotrust/Compre&Confie.

Além do aumento das vendas de motos nas concessionárias, houve também um crescimento significativo na busca por motocicletas seminovas em marketplaces como OLX e Mercado Livre.

Prova disso é que, aproveitando o momento estratégico para o setor, até a Ducati criou sua loja oficial dentro do Mercado Livre, a fim de aumentar a distribuição de produtos por meio da plataforma, como, por exemplo, os acessórios para motos.

A Magnetron, empresa que é referência no desenvolvimento, fabricação e distribuição de peças elétricas para motocicletas, está atenta às inovações e mudanças do mercado e incentiva as lojas de revenda e distribuidores parceiros a apostarem também no comércio online para diversificarem suas operações.