Checar sistema de iluminação e frenagem é essencial para uma viagem mais tranquila

A frota nacional de motos ultrapassa 28 milhões. Dados do Denatran revelam que em mais de 45% dos municípios brasileiros, o número de motos supera o de outros tipos de veículo. Ou seja, a moto se transformou em símbolo de mobilidade nacional.

Com o fim de ano e a possibilidade de pegar a estrada, a segurança deve ser redobrada. Afinal, os dados não mentem. Em São Paulo, por exemplo, 80% das internações estão ligadas à acidentes com motos. Confira algumas dicas de segurança ao viajar – e para serem aplicadas na cidade também:

Revise a moto antes de viajar

Pode parecer clichê, mas revisar a moto antes de cair na estrada é imprescindível. Fique sempre atento às manutenções periódicas previstas no manual do proprietário. E faça um check-up geral da motocicleta – confira o sistema de iluminação, setas, pneus, freios e o nível de óleo. E quando for fazer a troca de peças, invista em itens de qualidade e com garantia.

Compre uma roupa adequada

Se na cidade, a vestimenta já é importante, imagine na estrada. Capacete fechado, jaqueta com proteções de coluna, ombro e cotovelos, calça de material resistente, botas e luvas não são itens de luxo. São importantes para sua segurança e saúde. Se estiver muito quente, aposta em uma jaqueta ventilada para não se sentir desconfortável durante a viagem.

Pare em períodos regulares

A decisão de chegar mais rápido ao destino não deve se sobrepor a sua segurança. Então, faça pausas regulares quando estiver viajando, principalmente se estiver sozinho. Especialistas recomendam que se pare a cada 100 km ou 200 km, mas a decisão vai da condição física do motociclista, assim como a situação da estrada e o clima. Quando parar, aproveite para se hidratar, mas evite comer demais para não dar sono na sequência.

Não pare no acostamento

E quando for parar, jamais faça isso no acostamento. Só o utilize em caso de extrema necessidade. Neste espaço o motociclista fica muito exposto à acidentes e também a assaltos.

Na chuva, proteja-se

A chuva torna tudo mais complicado na direção, principalmente a visibilidade e a frenagem mais rápida. Então, se veio chuva forte, abrigue-se até o pior passar. Aproveite para parar em um posto de serviço ou rodoviário e revisar sua condição física e a da moto. Evite parar em pontes ou viadutos, em que não há área de escape.

Esteja atento aos caminhões

Não adianta, o motociclista é o elo mais fraco na estrada. Portanto, se houver um veículo pesado atrás insistindo na velocidade alta, deixe-o ultrapassar. Também tome cuidado com o caminhão à frente, porque você não terá a visão do que está acontecendo adiante e isso diminui seu tempo de reação.

A importância dos faróis

A ONU, junto com a FIA (Federação Internacional do Automóvel), elaborou uma cartilha sobre segurança para motos. Um dos itens comentados é sobre o uso de faróis à noite e o bom posicionamento deles. Segundo a cartilha, eles melhoram a segurança dos usuários por aumentarem a visibilidade e o campo de visão. Além disso, um estudo constatou que um farol dianteiro triplo, em vez do farol dianteiro isolado, permite que os outros usuários avaliem melhor a velocidade de aproximação de motocicletas.

Faróis ligados durante o dia

A publicação da ONU também apontou que o uso de faróis ligados durante o dia reduz a ocorrência de incidentes relacionados com a visibilidade em 29% a 40%. Na Europa, os motociclistas que mantêm os faróis ligados durante o dia têm uma taxa de colisões cerca de 10% mais baixa.

O uso de capacetes

A ONU ainda revela que o uso do capacete diminui em aproximadamente 20% a taxa de lesões não fatais. Já o número de traumatismos cranianos relacionados com motocicletas diminui em até 33%, reduzindo também o tempo de internação hospitalar e a gravidade das lesões.

Nos momentos em que você precisa de um moto segura, você pode contar com a Magnetron, pioneira na industrialização de sistemas de ignição e energia, sendo a melhor opção em peças de reposição para motos. Para atestar a sua qualidade, a empresa possui o ISO 9001, garantindo que segue normas internacionais que incluem desde a administração interna até a excelência no pós-atendimento.

Saiba mais em www.magnetron.com.br