Veja dicas para realizar uma boa gestão financeira do seu negócio

A boa gestão de custos é essencial para a saúde financeira de um negócio. No caso das lojas de motopeças, esse controle regular das despesas fixas e variáveis e do caixa contribui para a longevidade da empresa, para consolidar o negócio no mercado e para construir uma atuação competitiva.

Além disso, com a saúde financeira em ordem, as empresas podem investir para ampliar o estoque e para expandir os negócios.

O bom gerenciamento da área financeira também é decisivo para o sucesso da empresa, garantindo tranquilidade para o empreendedor. Confira algumas dicas importantes para realizar a gestão de custos da sua loja de motopeças!

Dicas para uma boa gestão financeira no setor de motopeças

Separamos algumas dicas práticas que podem ajudar na gestão de custos de lojas de motopeças de todos os portes. Confira!

Conheça o seu negócio – O primeiro passo para fazer um bom gerenciamento financeiro é conhecer profundamente o seu negócio, entender a dinâmica de vendas, o controle de estoque, as despesas fixas mensais, as receitas e o comportamento do consumidor. Essas informações ajudam a trazer previsibilidade para o faturamento e para o dinheiro em caixa, pois fazem com que o empreendedor saiba quais são os períodos sazonais de maiores vendas e as épocas de menor faturamento no ano.

Cobre o preço correto por seu produto – Um dos principais erros dos empreendedores acontece na hora de precificar os produtos. Para colocar o preço correto, é preciso entender quanto determinado produto custa para a loja. Calcule uma margem de lucro vantajosa para o negócio, porém justa para o consumidor, levando em consideração o preço pago ao fornecedor, os gastos com logística e os impostos.

Anote todas as despesas fixas e variáveis – Tenha o controle de todas as despesas fixas e variáveis da empresa. Os gastos fixos são aluguel, energia elétrica, água, funcionários e fornecedores. Já os gastos variáveis são impostos, transporte e logística, comissão para vendedores, etc.

Controle de gastos – Com todas as despesas anotadas, fica mais fácil fazer o controle de gastos, cortando custos desnecessários que possam impactar positivamente na rentabilidade da empresa.

Tenha disciplina – Fazer a gestão de custos da empresa exige disciplina e organização. É fundamental ter controle de todos os recursos que entram e saem do caixa da loja, bem como as taxas e tarifas que são ofertadas pelos seus parceiros financeiros. Analise as planilhas e os registros das finanças mensalmente para comparar o desempenho do negócio mês após mês.

Colocando essas dicas simples em prática fica mais fácil projetar o crescimento do seu negócio e garantir os bons resultados financeiros.

