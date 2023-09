É possível reduzir os gastos com mercado ao fazer um planejamento financeiro.

A compra do mês é uma inquietação para milhares de famílias brasileiras. Para muitos, apenas uma compra no mês não é suficiente e, por isso, é preciso voltar ao supermercado.

No entanto, ao aprender a como economizar no mercado, você verá uma transformação nos seus gastos mensais e suas compras renderão muito mais.

Dicas de como economizar no mercado

Para ajudar a executar uma compra mensal inteligente e consciente, separamos dicas simples, mas muito úteis:

Organize a despensa

Antes de fazer listas ou ir ao mercado, organize a despensa. Alguns itens podem estar escondidos no armário e passarem despercebidos, o que significa que você não precisa comprá-los nesse momento. Aproveite para conferir a validade dos produtos e coloque os mais antigos em locais mais visíveis para garantir seu consumo em tempo.

Planeje as refeições

Ao planejar o cardápio do mês, fica mais fácil evitar viagens extras ao mercado por causa de um único ingrediente. Pense nos pratos que você deseja preparar em cada semana e anote todos os ingredientes necessários. Para economizar ainda mais, considere receitas que utilizem alimentos da estação.

Prepare a lista de compras

Depois de olhar a despensa, a geladeira e anotar os ingredientes das refeições, é a hora de preparar uma lista com tudo que você precisa para o mês, ou para a semana. Isso evita que você se esqueça de algum ingrediente e torna as compras mais eficientes, já que você não precisa percorrer cada corredor enquanto pensa no que comprar.

Estabeleça um orçamento

Você sabe qual é o valor exato que gasta com mercado por mês? Um orçamento é um método muito eficaz para você ter mais controle dos seus gastos. Ele faz você evitar excessos ou itens que não são essenciais, porque você segue à risca o valor que deve ser usado para as compras.

Mas é claro, seja feliz! Separe uma parte do dinheiro para comprar algumas extravagâncias que você gosta, como chocolate e guloseimas!

Aproveite as promoções

Geralmente, as redes de supermercado divulgam ofertas semanais e têm dias específicos com descontos. Você pode conferir essas promoções nas redes sociais dos estabelecimentos ou em revistas distribuídas nesses locais.

Opte por alimentos in natura

Alimentos frescos tendem a ser mais acessíveis do que os industrializados e são mais saudáveis.

Programe-se

Evite fazer compras em horários apertados ou durante semanas com muitos compromissos. Planeje-se para ir ao supermercado com calma e tempo disponível, preferencialmente depois de já ter se alimentado. Quando estamos com fome, tendemos a comprar por impulso.

