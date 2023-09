Receitas saudáveis melhoram qualidade de vida, disposição e saúde.

Em uma rotina cansativa de trabalho e tarefas domésticas é difícil ter criatividade e energia para planejar e executa refeições saudáveis, e acabamos optando por alimentos prontos e industrializados, que são muito prejudiciais para a nossa saúde. Por isso, selecionamos receitas saudáveis, práticas e deliciosas para seu cardápio semanal.

Receitas saudáveis

Uma dieta saudável requer o consumo de legumes, frutas e verduras. Elas são ricas em vitaminas, minerais e fibras que são essenciais para o bom funcionamento do corpo.

Mesmo o consumo regular de pequenas quantidades traz benefícios à saúde: reduzem em até 24% o risco de doença cardíaca, 33% o risco de derrame, 28% o de doença cardiovascular, 13% o de câncer e 31% o risco de morte prematura. Confira nossas dicas de receitas.

Escondidinho de carne com abobrinha e purê de batata e cenoura

Essa receita é um prato tradicional e muito querido pelos brasileiros. Para torná-la almoço saudável e saboroso, a abobrinha e a cenoura são adicionadas para complementar o prato.

Ingredientes

1 colher (sopa) de óleo;

1 cebola picada;

1 dente de alho amassado;

½ kg de carne moída;

2 tomates sem sementes e picados;

1 abobrinha pequena ralada;

1 colher (chá) de sal;

Pimenta-do-reino a gosto;

1 colher (sopa) de salsa picada.

Cobertura

2 batatas cozidas e amassadas;

1 cenoura grande cozida e amassada;

2 colheres (sopa) de leite;

1 colher (sopa) de manteiga;

Sal a gosto.

Modo de Preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o óleo e doure a cebola e o alho;

Adicione a carne, refogando por pelo menos 10 minutos ou até que o caldo evapore;

Solte a carne com um garfo para desfazer as “pelotas”;

Acrescente os tomates, a abobrinha, o sal e a pimenta-do-reino. Refogue até que murchem;

Desligue o fogo e adicione a salsa, misturando bem;

Coloque tudo em um refratário e reserve.

Cobertura

Misture as batatas, a cenoura, o leite, a manteiga e o sal, mexendo até obter uma mistura homogênea;

Coloque o purê sobre a carne reservada e leve ao forno médio (180 °C), preaquecido, por 10 minutos ou até dourar;

Pronto! Agora é só servir.

Peito de frango com molho de kiwi

Fruta não é apenas para a sobremesa! Nesta receita, apesar de parecer uma combinação inusitada, a acidez do kiwi complementa o frango de maneira perfeita, enriquecendo muito seu sabor.

Ingredientes

Molho

10 kiwis verdes, descascados e cortados em fatias;

½ xícara de cebolas picadas;

2 laranjas, descascadas e fatiadas;

1 maço de coentro picado;

1 pimentão vermelho picado;

2 tomates, sem sementes e picados;

1 pimenta jalapeño picada;

2 colheres (sopa) de vinagre de arroz;

1 colher (sopa) de sal;

Pimenta-do-reino a gosto.

Frango

4 peitos de frango com pele;

1 colher (sopa) de sal;

Pimenta-do-reino a gosto;

2 colheres (sopa) de azeite de oliva.

Modo de preparo

Molho

Misture todos os ingredientes;

Reserve 1/4 da mistura e bata no processador de alimentos até formar um purê;

Adicione o purê à mistura;

Deixe o molho na geladeira por aproximadamente 1 hora;

Frango

Preaqueça o forno a 230 °C;

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva e coloque os peitos de frango com a pele virada para baixo até dourarem um pouco;

Coloque os peitos de frango em uma assadeira e leve ao forno;

Cozinhe até que a temperatura interna dos peitos de frango alcance 69 °C;

Despeje o molho de kiwi sobre o frango e sirva.

Smoothie de manga com suco de laranja e banana

Este smoothie é uma escolha ideal para um prato saudável de café da manhã, sendo refrescante, leve e agradável, perfeito para iniciar o dia.

Ingredientes

1 manga;

1 copo de suco de laranja;

1 banana congelada;

Granola e lascas de coco a gosto.

Modo de preparo

Bata a manga, o suco de laranja e a banana congelada no liquidificador até obter uma mistura homogênea;

Coloque a mistura em um recipiente adequado e finalize com granola e lascas de coco, ajustando a quantidade conforme sua preferência.

Bolo de banana

Em alguns momentos, aparece aquela vontade de comer algo doce e a tentação nos leva a consumir alimentos carregados de açúcar. Por isso, essa receita é perfeita para ser desfrutada após as refeições.

Ingredientes

2 ovos;

2 colheres (sopa) de óleo;

2 bananas-nanica maduras, amassadas;

2 colheres (sopa) de nozes tostadas e picadas;

4 colheres (sopa) de farelo de aveia;

Meia colher (sopa) de canela em pó;

1 colher (sopa) de fermento em pó.

Modo de preparo

Bata os ovos com o óleo;

Acrescente as bananas e misture até obter uma textura homogênea. Adicione os demais ingredientes, deixando o fermento por último;

Despeje a massa em uma forma de furo central (19 cm de diâmetro) untada com óleo e polvilhada com farelo de aveia e canela em pó;

Asse em fogo médio (180 °C), preaquecido, por 25 minutos;

Após assar, deixe o bolo esfriar e então está pronto para ser servido!

Coxinha de palmito assada

A coxinha é um lanche sensacional, mas comer com frequência não é uma opção benéfica. Em vez de evitá-la, você pode fazer essa versão adaptada que é tão deliciosa quanto e muito mais saudável.

Ingredientes

Massa

500 g de mandioca descascada, cozida e amassada;

200 g de cenoura descascada, cozida e amassada;

4 colheres (sopa) de farinha de mandioca torrada;

1 colher (sopa) de creme vegetal;

1 colher (chá) de sal.

Recheio

1 colher (sopa) de azeite;

4 colheres (sopa) de cebola picada;

1 xícara (chá) de palmito picado;

1 tomate sem sementes e picado;

2 colheres (sopa) de azeitonas verdes picadas;

1 colher (sopa) de salsa picada;

Sal a gosto;

2 colheres (sopa) de composto lácteo.

Modo de Preparo

Massa

Misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea e reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola;

Acrescente o palmito, o tomate, as azeitonas, a salsa e o sal;

Adicione o composto lácteo e mexa até obter uma consistência cremosa. Reserve.

Montagem

Abra pequenas porções da massa na palma da mão e coloque 1 colher (sopa) do recheio;

Modele as porções de massa como coxinhas e disponha-as em uma assadeira untada com creme vegetal;

Leve ao forno médio (180 °C), preaquecido, por 30 minutos ou até que fiquem crocantes e levemente douradas;

Sirva e aproveite!

