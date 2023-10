Documento reforça o compromisso do Grupo Verginia com o desenvolvimento sustentável.

O Grupo Verginia é conhecido por oferecer as melhores marcas para pintar, construir ou reformar, e quer ser referência como negócio sustentável. Prova disso é o Relatório de Sustentabilidade que a empresa acabou de divulgar.

Esta é a primeira edição do relatório que será lançado todos os anos para apresentar as ações e planejamento a favor do meio ambiente, comunidade, clientes e colaboradores, reafirmando o compromisso da Verginia com os princípios ESG (Meio Ambiente, Social e Governança).

O Grupo Verginia considera o impacto socioambiental positivo que a empresa pretende gerar e os compromissos assumidos, iniciativas e ações desenvolvidas estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

A empresa é pioneira nessa iniciativa em seu segmento porque acredita em um mundo melhor, mais colorido e cheio de vida. O objetivo é inspirar outras empresas a agirem nesse sentido, pois muitas ainda não se importam ou até negam a realidade do aumento climático, poluição do ar e contaminação da água e solo.

Principais resultados de sustentabilidade do Grupo Verginia

Conheça os principais resultados obtidos pelo Grupo Verginia na área ambiental em 2022. Para acessar o relatório completo clique aqui.

A Tintas Verginia conquistou o selo de Empresa Aterro Zero, que certifica a eficiência da gestão de resíduos sólidos. Foram geradas quase 335 toneladas de resíduos e nenhum grama foi depositado em aterro sanitário. 100% dos resíduos foram corretamente reciclados ou destinados para geração de energia por meio do coprocessamento.

No mesmo período, a empresa também realizou seu inventário de Gases de Efeito Estufa (GEE), fez a logística reversa de 6 toneladas de embalagens com o programa Coleta Colorida e aplicou a redução de até 80% no uso de produtos plásticos (sacolas, copos e stretch).

A estratégia ESG do Grupo Verginia considera o impacto socioambiental positivo que a empresa pretende gerar | Foto: Divulgação

Em outras áreas ambientais, como gestão hídrica e energética, foi iniciada a coleta dos primeiros dados da empresa para que possam ser monitorados e comparados ano a ano nos próximos relatórios. As medidas sustentáveis e de ESG avançaram muito em 2022 e o Grupo Verginia está acelerando o ritmo para alcançar cada vez mais melhores resultados sociais, ambientais e de governança.

Programa Coleta Colorida

Por meio do programa Coleta Colorida, o Grupo Verginia recolhe latas de tintas vazias, sobras de produtos, pincéis, espátulas e outros materiais de obra imagens | Foto: Divulgação

O Coleta Colorida é um programa de logística reversa em que o Grupo Verginia recolhe as latas de tintas vazias e sobras de produtos, pincéis, espátulas e outros materiais de obras que seriam destinados em locais incorretos.

O material recolhido ainda pode ter algum tipo de utilização ou, se for o caso, descartado corretamente para não prejudicar o meio ambiente. Dessa forma, a Verginia se compromete a encaminhar as embalagens vazias para unidades de tratamento parceiras.

Uma vez lá, as impurezas deixadas pelos aditivos químicos presentes nas tintas, solventes e vernizes são removidas das latas e retornam para casa das pessoas em forma de arames, tesouras, geladeiras, maçanetas, automóveis ou novas latas de tinta.

