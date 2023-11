As Tintas Verginia possuem os melhores produtos para proteger sua casa contra sol e chuva neste verão.

Vai renovar ou cuidar da sua casa neste verão? Este conteúdo é para você. Para ajudar com essa missão, reunimos dicas para quem deseja deixar o lar com aquele clima solar e tropical.

A estação mais alegre do ano traz mais calor e algumas pancadas de chuva, mas também vida e cor. Por isso, para deixar sua casa preparada, bonita e confortável neste verão, é importante tomar alguns cuidados e escolher os produtos certos.

Cores para refrescar sua casa neste verão

Você sabia que as cores certas podem ajudar a refrescar os ambientes da sua casa neste verão? Tons pastéis, claros e suaves como o bege, amarelo, palha, azul claro e verde retêm menos calor e refletem melhor a luz.

Também vale a pena apostar em tons cinzas, uma cor fria e neutra que, além de ajudar a amenizar o calor, funciona muito bem como base para decoração da sua casa. Não esqueça das plantas do verde, combinação perfeita para refrescar.

A decoração também ajuda

Além das cores certas, os objetos da decoração e tecidos escolhidos também são importantes para aumentar a sensação de frescor nos ambientes da sua casa neste verão. Dê preferência ao linho, algodão e outros materiais naturais, seja para revestir os sofás, cobrir as almofadas, tapetes, roupas de cama e outros itens.

Fique de olho na previsão do tempo

Embora o verão seja uma época de temperaturas escaldantes, sol forte e muito calor, é comum acontecerem algumas pancadas de chuva nesta estação, deixando o clima quente, úmido e propício ao surgimento de mofo.

Por isso, também é necessário reparar ou proteger sua casa contra possíveis vazamentos e os problemas trazidos pela umidade. Além de manter os ambientes ventilados e com iluminação natural, você pode utilizar produtos específicos que bloqueiam a umidade, o mofo, manchas e outros benefícios.

Um bom exemplo são as tintas acrílicas impermeabilizantes que formam uma película emborrachada e protegem as paredes externas contra sol e chuva, além de combater infiltrações, mofo e fissuras.

Os impermeabilizantes também ajudam a garantir a durabilidade da pintura da sua casa, além de prevenir contra infiltrações. A manta líquida é ideal para proteger a laje contra os efeitos nocivos da chuva e do sol.

Manda na lata com as tintas Verginia neste verão

A Verginia possui tintas claras e impermeabilizantes para proteger sua casa do calor e umidade neste verão. | Foto: Divulgação

Na Verginia você acha os melhores produtos para renovar e cuidar da sua casa durante o verão. Com 38 lojas no Paraná e em Santa Catarina, o grupo atua como revendedor e distribuidor de tintas, acessórios e ferramentas, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 18h, e no sábado, das 08h às 13h, além da venda online.

Além das lojas, o Grupo Verginia conta com centro de distribuição e sistema de entrega rápido alinhados às práticas ESG e com o compromisso de que é possível proporcionar impacto positivo e transformar o mundo.

Além de possuir as melhores marcas de produtos para pintar sua casa, o Grupo Verginia é referência em práticas sustentáveis. A prova disso é o Relatório de Sustentabilidade divulgado pela empresa.

Promoção Manda na lata

Além de encontrar todos os produtos para proteger sua casa na próxima estação, você pode concorrer a prêmios até o dia 13/12. A cada R$400 em compras, garanta um número da sorte para concorrer a 100 prêmios de R$500 em cartões-presente e ao grande prêmio final de R$100 mil em certificado de barras de ouro. Cadastre suas notas fiscais no site oficial da campanha e boa sorte.

Manda na Lata, na Verginia você acha!