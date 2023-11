Coral e Suvinil divulgaram as tendências de cores de tinta para o próximo ano.

As principais marcas de tinta do mercado realizaram o tradicional estudo anual para descobrir as tendências de cores do momento para inspirar quem está pensando em mudar o tom dos ambientes de casa.

Com paletas especiais e combinação de tons para organização, criação ou renovação de ambientes, as tintas Coral e a Suvinil levam para 2024 o afeto e o conforto, respectivamente, como inspiração para as cores do novo ano.

Lugar de afeto: cor do ano 2024 da Coral

A cor do ano de 2024 das Tintas Coral é o tom “Lugar de Afeto”, com inspiração na delicadeza das nuvens e leveza das penas, o que proporciona um toque de aconchego, positividade e suavidade na decoração dos ambientes da sua residência.

Composta por uma base sólida, a cor para 2024 da Coral se desdobra em combinações variadas, transmitindo a sensação da casa como um espaço que se encaixa nas novas tendências ao mesmo tempo que se mostra atemporal.

Paleta de cores e tons

A suavidade e positividade da cor “Lugar de Afeto” da Coral transmite a sensação de pertencimento e acolhimento, ideal para transformar sua casa ou algum ambiente dela em um refúgio.

Com base nisso, a marca de tintas criou três paletas de cores que são fáceis de aplicar em diferentes espaços: Paleta da Paz Interior, Paleta do Contentamento e Paleta do Pertencimento.

Como aplicar em diferentes ambientes?

A “Lugar de Afeto” é uma cor sofisticada e sutil, que assume tonalidades diferentes de acordo com a luz. Aliás, essa característica é responsável por transmitir as sensações de suavidade nos ambientes com luz do sol e de aconchego naqueles voltados para a direção sul.

A tonalidade para 2024 da Coral é uma cor-base que combina muito bem com outros tons, como a “Terra Prometida” e “Bola de Basquete”, combinação de cor perfeita para deixar o home-office mais suave e confortável.

A combinação com as cores “Lagoa Natural” e “Trevo Pálido” é perfeita para renovar sua cozinha e deixá-la mais calma. Se você procura um quarto alegre e amigável, a mistura com a cor “Trilha da Cachoeira” é ideal.

Conforto: cor do ano 2024 da Suvinil

A Suvinil trouxe o “Conforto” como cor do ano de 2024 | Foto: Divulgação

O estudo anual Suvinil Revela considerou a necessidade de ter equilíbrio em meio a um mundo de tantas transformações, inovações e mudanças para chegar à cor do ano 2024, que é a “Conforto”.

Para chegar a cor, a marca de tintas agrupou 30 cores nas paletas Terra, Infinito, Silêncio, Tempo e Cura, refletindo bem a necessidade de manter o equilíbrio, além da criatividade e conexão.

A cor “Conforto” da Suvinil é composta pelo azul fresco, neutro e claro, remete ao céu e nos ajuda a desacelerar a rotina ao mesmo tempo que nos conecta ao mundo digital.

Paleta de cores e tons

A “Conforto” é uma cor clara, levemente acinzentada e considerada um pouco mais fria, o que equilibra bem com os tons amadeirados e terrosos quentes, proporcionando descanso e frescor para as mentes aceleradas.

Em seu estudo de tendências para 2024, a Suvinil também definiu algumas paletas de cores, trazendo o “Conforto” como conceito comum entre elas.

A primeira é a paleta Silêncio, que sugere tons neutros, claros, empoeirados e desbotados, neutros e empoeirados para transmitir a sensação de paz interior. As cores são: Conforto, Trigo, Cerejeira, Camelo, Boneca de Pano e Andiroba.

A paleta terra combina as cores Barro do Cerrado, Areia de Brita, Argila Rosada, Casca de Pinus, Calcita Alaranjada e Mangue Seco, aproximando-se da natureza e estimulando os sentidos.

A paleta Cura traz tons que transmitem as sensações de alegria, maciez visual e serenidade, misturando aconchego e futurismo por meio das cores Rosa-Talco, Fundo do Mar, Marfim Nobre, Jambo, Acelga e Cortina Infantil.

Cores nostálgicas, que te fazem viajar ao passado, fazem parte da paleta Tempo, que apresenta tonalidades clássicas, levemente aquecidas e empoeiradas: Açúcar Queimado, Coala, Gruta, Verde-Garrafa, Chocolate Suíço e Telhado.

A paleta Infinito proporciona uma viagem pelo universo de infindáveis possibilidades por meio de cores profundas e escuras, como o Sol da Meia Noite, Marrom-Luxo, Jacaré, Escuridão, Esconderijo Misterioso e Imensidão Azul.

Encontre sua tinta ideal para 2024

