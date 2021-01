Renyere Trovão, especial para Tribuna do Paraná

Não há insatisfação maior num atendimento de pós-venda do que o longo tempo de espera para a realização de um serviço! Ou a falta de uma peça na hora da reposição! Nas concessionárias da rede Sulpar, das marcas Toyota e Kia em Curitiba e Paranaguá, o respeito ao prazo combinado e o estoque sempre atualizado estão enraizados na cultura da empresa.

Atitudes que passaram a ser mais valorizadas com a implementação recente do programa Auto Center Sulpar, voltado para serviços rápidos, como trocas de óleo, de filtros, palhetas e bateria.

Ele surgiu para atender a necessidade de clientes que não podem perder tempo e precisam que o seu veículo seja entregue o quanto antes.

E também para mostrar aos que estão com o automóvel fora da garantia que o atendimento na concessionária continua com os preços bem competitivos e até menores que o mercado paralelo.

“O conceito Auto Center visa ainda flexibilizar o agendamento, adequando-se aos horários disponíveis da pessoa. Nem sempre as datas que oferecemos são compatíveis com a agenda livre do cliente. A ideia é flexibilizar para que ele escolha o melhor dia e horário”, explica Francisco José da Silva, gerente de Pós-Venda da Kia Sulpar.

Francisco Silva, gerente de Pós-Venda da Kia Sulpar. Foto: Rodolfo Buhrer

Manutenção periódica em apenas 2 horas

Nesse conceito de atendimento rápido está inserida a manutenção periódica. Ela pode ser realizada em até 2 horas no caso de uma revisão básica, garante Vanessa Nascimento, gerente Pós-Venda da Toyota Sulpar Alto da XV. Já as mais complexas levam até 6 horas.

“Uma simples troca de óleo, com check-up concluído não passa de 45 minutos. Na pintura expressa, conseguimos corrigir pequenas peças ou serviços de estética veicular em até 4 horas”, observa.

A agilidade do Auto Center Sulpar também aparece na hora dos consertos mecânicos. A troca de peças ocorre em média até 4 horas, dependendo da gravidade. Isso se deve por que o estoque da loja assegura 95% de disponibilidade de reposição para a troca imediata.

“Para componentes de baixo giro é preciso contar com uma encomenda especial de peças e, neste caso, nosso prazo é de 3 a 5 dias úteis para receber o item direto da montadora”, informa Vanessa.

O conceito Auto Center Sulpar também oferece descontos exclusivos em peças e cortesia na mão de obra.

“No Auto Center há o atendimento expresso, no qual o cliente aguarda na loja ou acompanha o serviço na oficina juntamente com o técnico”, ressalta Luís Carlos Júnior, gerente de Pós-Venda da Toyota Sulpar Hauer.

Luís Carlos Júnior, gerente de Pós-Venda da Toyota Sulpar Hauer. Foto: Rodolfo Buhrer

Programa Auto Center Sulpar começa na hora da venda do zero km

O pós-venda tem um papel crucial para atingir outros patamares no relacionamento com os clientes. É o momento de transformá-los em usuários recorrentes, admiradores e, mais que isso, promotores da marca.

Por isso o respeito ao cliente é um dos alicerces do programa. E ele começa a ser solidificado logo que a pessoa retira o veículo da concessionária.

Showroom da concessionária Toyota Sulpar, no Hauer. Foto: Rodolfo Buhrer

Cerca de 48 horas após a entrega do zero km, a loja entra em contato para acompanhamento, seguido de uma convocação em 60 dias para comparecer ao pós-venda para uma visita que a autorizada chama de “Boas-Vindas”.

Será nesta inspeção que o proprietário do automóvel receberá todo um acompanhamento do time de consultores da loja, para esclarecer as dúvidas quanto ao uso do veículo, além de avaliar o funcionamento geral nos primeiros dias ao volante e estimar os prazos para as próximas revisões.

“Assim criamos um elo de confiança e ele sabe que pode contar com o pós-venda da unidade para qualquer necessidade futura com veículo”, Vanessa Nascimento.

Vanessa Nascimento, gerente de Pós-Venda Sulpar Alto da XV.. Foto: Rodolfo Buhrer

Vale lembrar que as manutenções periódicas são fundamentais para vida útil do veículo. Uma vez que as peças têm prazo de validade e sofrem com desgastes naturais. Por isso, necessitam ser substituídas para a correta funcionabilidade do veículo.

“A nossa atual missão interna é que ser nota 10 por avaliação não é mais suficiente. Agora precisamos ser nota ‘11’ e superar expectativas. Não basta ter apenas um cliente satisfeito, é preciso ter um relacionamento concreto estabelecido com ele.”

O grupo Sulpar, com mais de 50 anos de experiência no mercado paranaense, possui três lojas Toyota, sendo duas em Curitiba (Hauer e Alto da XV) e uma em Paranaguá, além da Kia Sulpar, que agora está ao lado da loja Toyota do Hauer.

Rio e Cerato expostos em frente à loja da Kia Sulpar, no Hauer. Foto: Hedeson Alves

Sugestões de links

Revisões com preço fixo baixam custos de serviços na concessionária Sulpar

Adesivos em seminovos viram selos de transparência e respeito ao cliente na Sulpar

As vantagens de comprar um seminovo em concessionária

Vale a pena financiar um carro seminovo? Veja 5 razões que dizem sim