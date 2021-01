Valores da manutenção básica chega a ser até mais em conta que no mercado paralelo

Renyere Trovão, especial para a Tribuna do Paraná

Durante muito tempo, o fim da garantia de fábrica significava também o abandono da manutenção periódica na concessionária. E a principal justificativa era o elevado custo do serviço. Porém, nos últimos anos isso vem mudando.

A política da revisão com preço fixo virou uma prática comum nas autorizadas, equiparando os valores e até cobrando menos que oficinas particulares. Serviços básicos, como a troca de óleo do motor, passou a ser mais em conta em certas revendas de montadoras.

“Infelizmente, o motorista ainda tem a imagem de que na concessionária é mais caro, principalmente em relação ao custo das peças e da mão de obra”, salienta Luís Carlos Júnior, gerente de Pós-Venda da Toyota Sulpar, em Curitiba.

Carro é checado na oficina da Kia Sulpar, em Curitiba. Foto: Rodolfo Buhrer

Preços menores aos do mercado paralelo

A queda nos preços em concessionária é verificada numa pesquisa comparativa rápida com o mercado paralelo. A troca do filtro de combustível original da marca Toyota para o Corolla XEi 2.0 automático, por exemplo, é feita na Sulpar por R$ 35. É o mesmo preço da Branello Centro Automotivo, no Hauer, e mais barato que na Dpaschoal, que sai por R$ 55.

Já a troca das palhetas dianteiras do para-brisa do sedã médio custa R$ 99 no Centro Automotivo Alto da XV. Na Sulpar, elas são ofertadas por R$ 76. O filtro de ar, por sua vez, sai por R$ 101 na Dpaschoal, enquanto na Sulpar é vendido por R$ 89.

Quando o preço do serviço é maior na loja da Toyota, o valor fica bem próximo ao do mercado paralelo. Para a troca do óleo do motor e do filtro de óleo é cobrado R$ 264 na Sulpar e R$ 242 na Dpaschoal.

“Mostramos para os nossos clientes que os valores dos serviços na concessionária Sulpar ficam muito próximos ou até mesmo mais baratos que nas oficinas particulares”, salienta Luís Carlos.

Luís Carlos Júnior, gerente de Pós-Venda da Toyota Sulpar Hauer. Foto: Rodolfo Buhrer

Serviço especializado faz a diferença

Existe uma lógica de mercado que diz: “ninguém melhor para cuidar do seu carro do que a marca que o fabrica, não é mesmo?”

Ou seja, as concessionárias, em parceria com as montadoras, investem na especialização de mecânicos e outros profissionais automotivos para que as revisões sejam feitas por quem conhece cada parafuso do modelo atendido no pós-venda.

Traduzindo, alguns serviços mais complexos, que exigem maior conhecimento técnico, acabam sendo mais valorizados nas concessionárias pela qualidade do produto e do serviço oferecido do que em estabelecimentos independentes.

Luís Carlos observa que muitas vezes o motorista acaba se confundindo entre serviços bem realizados e outros de qualidade duvidosa. “Na Sulpar, investimos forte nos treinamentos da nossa mão de obra e as peças são 100% de procedência e com a sua devida garantia”, ressalta.

O gerente reforça ainda que a concessionária só emprega peças genuínas, com garantia de 1 ano, e profissionais treinados e qualificados, como também ferramentas especificas e suporte da fábrica.

Além disso, é a concessionária quem carimba as revisões periódicas no manual, o que valoriza o veículo na hora da revenda.

“É a forma mais rápida de o proprietário mostrar para a pessoa interessada que seu automóvel realizou os serviços na autorizada da marca. Isso passa maior segurança ao comprador”, reforça Cléber Lima, coordenador de Oficina da Sulpar.

Cléber Lima, coordenador de Oficina da Toyota Sulpar Hauer. Foto: Rodolfo Buhrer

Sintonia nos preços e serviços

Segundo Fabio Calligari, diretor de Operações do Grupo Sulpar, a política de oferecer serviços com preços competitivos, especialmente os mais rotineiros e básicos, como troca de óleo e dos filtros, por exemplo, é adotada também pela Kia Sulpar, em Curitiba.

As duas marcas trabalham em sintonia de preços, serviços e atendimento dentro do grupo, diz o executivo.

“Estamos convencidos de que cuidando muito bem do veículo, estamos cuidando também da família e do patrimônio dos nossos clientes”, enfatiza o gerente, para justificar todo o investimento feito na área de pós-venda em profissionais qualificados e ferramental de primeira linha.

“O DNA Sulpar de qualidade no pós-venda está presente em todo o grupo, Toyota ou Kia”, complementa Moacir Cossia, diretor-superintendente da Sulpar.

