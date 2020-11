Planos de financiamentos mais flexíveis e juros de carro zero estão entre as vantagens dessa modalidade de compra

Na hora de comprar o carro é comum surgir a dúvida: vale a pena um novo ou um seminovo? E tomar a decisão que melhor se encaixe às suas necessidades nem sempre é tarefa fácil. Com os planos de financiamento cada vez mais flexíveis e vantajosos, adquirir um seminovo se transformou numa ótima oportunidade.

Se você está pensando em investir num automóvel com até quatro anos de uso, fique tranquilo, os planos de pagamento estão tão atraentes quanto os de um zero km.

Com ajuda da concessionária Sulpar, de Curitiba, que atua há mais de 50 anos mercado paranaense, listamos 7 vantagens de buscar um financiamento de carro seminovo:

1. Preço mais acessível

Sabe aquela nova geração do Corolla tão desejada que você vê passar pelas ruas e sonha ter uma na sua garagem?

Um seminovo da versão XEi CVT, ano 2020, com baixa quilometragem, pode custar parcelas fixas mensais de R$ 1.544,97, com uma entrada de 60% e financiamento de 36 meses. A taxa de juro é de 0,98% ao mês, a mesma do zero km.

Se preferir, você também tem a opção de levar o modelo à vista por R$ 109.900, ou quase 10% a menos que um zero km, que custa R$ 121.690.

Toyota Corolla XEi CVT 2020 pode ser financiado com juro 0,98%. Foto: Rodolfo Buhrer

Já o Corolla XEi 2.0 CVT 2019, da geração anterior, é vendido por R$ 89.900. Parcelado em 36 vezes a 0,98% a.m., com 60% de entrada, a prestação fica R$ 1.272,46.

O Cerato 1.6 SX 2017 automático na Kia Sulpar, em Curitiba, sai por R$ 58.000 à vista. Com 60% de entrada e juro mensal de 1,08%, o restante pode ser dividido em 24 parcelas de R$ 1.202,96.

Além do valor mais acessível, vale salientar que o custo de seguro e de IPVA de um seminovo também é menor do que um novo.

2. Planos de financiamento flexíveis

Comprar um seminovo hoje em dia ficou bem mais fácil que no passado. Os planos e financiamentos estão mais flexíveis e vantajosos. Você pode escolher o valor da entrada e o número de parcelas da maneira que melhor couber no seu bolso.

“Só é preciso respeitar as condições de cada financeira e o ano do modelo escolhido. O mais comum é a entrada a partir de 30% do valor do veículo”, ressalta Tânia Macedo, gerente Comercial de Novos e Seminovos do Grupo Sulpar, que atende as marcas Toyota e Kia Motors em Curitiba e Paranaguá.

Quanto maior for o valor da entrada, mais suaves serão as prestações e menos juros incidirão sobre a operação.

Tânia Macedo, gerente de Novos e Seminovos da Toyota Sulpar Alto da XV. Foto: Rodolfo Buhrer

Um serviço adicional disponível dentro do financiamento de seminovos é o refinanciamento do próprio veículo do cliente, no intuito de atender alguma necessidade financeira emergencial da pessoa.

“Como esse é um crédito com garantia, as taxas são muito mais vantajosas do que empréstimos tradicionais, sem garantia”, diz Wilian Takenaka, gerente Comercial da Kia Sulpar, no Rebouças.

3. Adiantamento das parcelas e sem entrada

O cliente tem a vantagem ainda de adiantar as parcelas durante o contrato para diminuir o tempo de financiamento e, consequentemente, pagar menos juros no final.

“Sempre usamos o financiamento direto com o banco como alternativa. Isso permite antecipar as parcelas e amortizar juros e prazo”, salienta a gerente da loja Toyota Supar do Alto da XV.

Quem não possui um outro carro para dar como entrada, ou mesmo a quantia em dinheiro, pode financiar 100% do seminovo. Neste caso, haverá uma análise mais criteriosa na concessão do crédito e os prazos para o pagamento podem ser mais curtos.

O cliente tem a possibilidade adiantar as parcelas para diminuir o tempo de financiamento do seminovo.. Foto: Rodolfo Burer

4. Bancos de montadoras agilizam o processo

Se você busca agilidade na concessão de crédito e no processo de entrega do carro, a solução é comprar seminovos nas concessionárias. As autorizadas têm a parceria de instituições financeiras, além dos próprios bancos de montadoras.

Isso diminui bastante a burocracia para o cliente, agilizando a aprovação do crédito e a rápida entrega do veículo.

No Grupo Sulpar, por exemplo, os bancos Toyota e Kia possibilitam incluir nas suas parcelas de financiamento os valores de acessórios, seguro do veículo e o gasto com despachante, explica Wilian.

Segundo ele, é uma ótima maneira de a pessoa não se descapitalizar e ainda sai da loja com o carro documentado e tudo resolvido de forma conveniente.

O processo para requerer o financiamento é simples. Basta apresentar a documentação pessoal (CNH ou RG e CPF), comprovantes de residência e renda, além do preenchimento de uma ficha cadastral.

Wilian Takenaka, gerente Comercial da Kia Sulpar Rebouças.. Foto: Rodlfo Buhrer

5. Recompra garantida por no mínimo 80% do valor

O mercado de seminovos também possibilita ao cliente revender para a própria loja o veículo adquirido no financiamento. É a chamada “Recompra Garantida”.

No caso da Sulpar, a modalidade chama Ciclo Toyota e Kia Way e o valor pago é de no mínimo 80% sobre o valor médio de mercado. A quantia deve ser usada primeiramente para quitar a parcela residual do antigo financiamento e depois como parte do pagamento da nova compra.

“Adotamos as tabelas FIPE e Molicar, usadas também por bancos e seguradoras, como ferramenta de cotação do seminovo. Aplicamos o percentual de acordo com as condições do veículo, constatadas após avaliação e perícia”, diz o gerente.

O cliente Sulpar pode ainda escolher o valor de entrada ou o período do ciclo, podendo variar entre 12 e 48 meses, e com parcelas até 40% menores em relação a um parcelamento tradicional.