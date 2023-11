Tecnologia inovadora ajuda a poupar combustível e dinheiro e ainda por cima diminui a emissão de poluentes

O Intake Pro é uma tecnologia desenvolvida para potencializar a eficiência do seu veículo. Com este dispositivo de admissão de ar para motores que respeita a integridade do projeto original do automotor, você terá uma solução que vai te levar a economizar combustível e, ainda por cima, ajudar o meio ambiente.

Se você é dono de uma frota de veículos, então, a economia pode ser ainda mais substancial.

O que torna o Intake Pro excepcional é sua simplicidade inteligente. Ao contrário de outros sistemas de admissão de ar que recorrem a componentes eletrônicos e modificações intrusivas nas mangueiras dos veículos, nossa solução é completamente mecânica, desenvolvida para se adaptar a uma gama ampla de veículos, desde compactos até utilitários pesados.

Confira alguns de nossos pontos fortes.

Inovação

Ao propor uma solução não invasiva para o projeto original dos carros, Intake Pro se diferencia da concorrência e traz inovação ao mercado. Projetado para ajudar a gerar economia para veículos particulares e de frotas, nosso dispositivo funciona em veículos à gasolina, etanol, diesel e GNV (Gás Natural Veicular).

Potência

A estrutura das aletas do Intake Pro cria um fluxo ideal para aumentar a pressão e a velocidade do ar que entra no motor, otimizando a mistura ar-combustível. Isso permite uma resposta mais ágil do seu acelerador e uma sensação de potência aprimorada em todas as faixas de RPM.

Ou seja, você não precisa perder em desempenho para fazer um uso mais inteligente de recursos.

Economia

Com a melhor relação ar-combustível, você economiza mais de 10% de combustível. Já pensou economizar mais de um décimo do que gasta agora sem perder potência? Se você tiver uma frota de veículos, então, a economia mensal pode fazer toda diferença. Por exemplo: se você costuma gastar R$ 10.000 mensais em combustíveis para a sua frota de veículos, pode garantir uma economia de pelo menos R$ 1000, que podem ser investidos ou distribuídos de outras formas.

Sustentabilidade

O uso de combustíveis fósseis é apontado como um dos principais causadores do efeito estufa, que gera problemas como aumento do nível do mar, agravamento da insegurança alimentar, extinção de espécies e variados danos a ecossistemas.

Somente entre 2019 e 2022, o Brasil emitiu 9,4 bilhões de toneladas brutas de gases do efeito estufa, sendo o sexto maior poluidor climático do mundo, atrás de China, EUA, Índia, Rússia e Indonésia, segundo dados do Observatório do Clima divulgados em novembro de 2023.

E como o Intake Pro permite um melhor aproveitamento do combustível, com esta solução você poderá emitir menos gases poluentes, ajudando o meio ambiente.

Intake Pro é para o seu veículo particular ou de frota. Foto: Intake Pro

Instale o Intake Pro no seu veículo

Com o Intake Pro você vai economizar dinheiro, manter a eficiência dos veículos e, ainda por cima, colaborar com a preservação da natureza.

Como você já percebeu, o Intake Pro é uma tecnologia de alta precisão que não causa riscos ao seu veículo. Nosso dispositivo não exige que você retire nenhuma peça ou mexa na injeção eletrônica do seu automotor. Feito para apaixonados por carros que querem poupar dinheiro e ajudar o meio ambiente, o Intake Pro vai elevar sua performance a novos patamares.

Intake Pro: inovação para alta performance.

Instalação do Intake Pro é com a Genios Gás Convertedora Automotiva

Conte com a Genios Gás para instalar o IntakePro no seu veículo particular ou de frota.

Estamos localizados na Rua Presidente Pádua Fleury, 1060 – Hauer – Curitiba, e vamos te ajudar a poupar dinheiro e manter a eficiência nos transportes do dia a dia.

Entre em contato e marque sua instalação agora mesmo:

Telefone: (41) 3205 3776

Gênios Gás Convertedora Automotiva

intakepro.com.br