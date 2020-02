Confira as principais informações verdadeiras e as desinformações que circulam sobre o GNV

O gás natural veicular é uma das melhores alternativas à gasolina e ao etanol. Dentro do atual contexto de crise dos combustíveis no Brasil, com elevação constante dos preços e valor médio da gasolina por litro estimado em R$ 4,558, ter uma opção eficiente, mais econômica e ambientalmente correta faz muito sentido para os motoristas.

Contudo, ainda existe muita desinformação sobre o GNV. São muitos mitos e verdades que precisam ser esclarecidos sobre o combustível para que seu uso seja expandido no país. Por isso, a Gênios Gás, empresa de instalação de gás natural veicular, em atuação desde 2011 em Curitiba, preparou um guia com os principais mitos e verdades sobre o GNV. Confira!

Mito – A conversão para GNV prejudica o motor

Muitos motoristas ainda acreditam que o gás natural veicular pode prejudicar o motor, mas isso não é verdade. Por ser um gás, o GNV não afeta as estruturas internas do motor veicular e gera um nível menor de resíduos, dois fatores que contribuem para ampliar a vida útil do carro.

Mito – GNV é semelhante ao gás de cozinha

Essa informação também é incorreta. O gás natural veicular tem uma composição completamente diferente daquela encontrada no gás de cozinha. O GNV contém 78% de metano, enquanto o gás de cozinha possui butano e propano, duas substâncias que são inflamáveis.

Mito – A conversão para GNV dificulta a contratação de seguro auto

Isso também não é verdade. A instalação do kit GNV no carro não causa nenhum tipo de problema ou impedimento para a contratação ou renovação de um seguro veicular. Basta que a conversão seja realizada em uma oficina especializada e com boa reputação e que os documentos estejam em ordem para que o seguro possa ser contratado normalmente.

Verdade – O GNV é o combustível mais econômico do mercado

No atual cenário do mercado de combustíveis no Brasil, o GNV é, sem dúvida, o combustível mais econômico e com melhor custo-benefício. Veículos abastecidos com GNV têm melhor rendimento no uso do combustível e garantem uma economia de até 50% nos gastos de abastecimento.

Verdade – O GNV é um combustível mais limpo e menos prejudicial ao meio ambiente

O gás natural veicular emite um baixíssimo nível de substâncias nocivas ao meio ambiente. É considerado um gás limpo e seu impacto ambiental é substancialmente menor do que o da gasolina.

Verdade – Veículos com GNV têm redução de impostos

Em alguns Estados da federação, os veículos que possuem sistema de gás natural veicular recebem incentivos fiscais, como, por exemplo, descontos no IPVA (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores).

Outras informações que precisam ser ressaltadas para o motorista que está interessado em mudar seu veículo para GNV é que já existem muitos postos de combustíveis para atender a demanda pelo gás natural, que o GNV não causa perda de potência significativa e que o gás é totalmente seguro.

