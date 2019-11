Serviço de instalação de GNV é vantajoso para motoristas que utilizam o carro para trabalhar, mas é preciso contar com uma empresa especializada

A procura por serviços de instalação de GNV vem crescendo bastante no Brasil. O principal motivo dessa expansão é o alto preço da gasolina, registrado nos últimos meses.

Além disso, com o avanço no número de motoristas de aplicativos, táxis e outras profissões que dependem do carro para trabalhar, cresceu também a demanda por um combustível mais econômico, mais eficiente e menos poluente.

Estima-se que, com um metro cúbico de GNV, um carro consiga rodar cerca de 14 km, média superior à eficiência obtida com a gasolina e com o álcool.

O GNV (Gás Natural Veicular) é um combustível que ajuda a combater os efeitos negativos do aquecimento global e das mudanças climáticas, já que não realiza queimas de combustíveis fósseis. Além disso, é um combustível com preço atrativo para o consumidor e com ótima relação de custo-benefício.

Outro diferencial do GNV é que, em alguns Estados da federação, os motoristas que optam por essa alternativa de combustível recebem incentivos, como descontos no IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), por exemplo.

Com rendimento superior e muita eficiência garantida, o GNV deve conquistar cada vez mais adeptos no Brasil. Os incentivos do governo federal também devem ajudar a alavancar ainda mais este mercado.

Como fazer a instalação de GNV com segurança?

Para fazer a conversão de um veículo flex para GNV com segurança, é essencial contar com uma empresa especializada na área, que trabalhe com equipe experiente e com os melhores equipamentos do mercado. Em Curitiba, uma opção confiável e com tradição no setor é a Gênios Gás, empresa com mais de 20 anos de experiência e atuação.

A Gênios Gás está preparada para fazer a instalação de GNV em qualquer tipo de veículo, como carros de passeio, SUVs, utilitários e outros modelos. Vale ressaltar que, tecnicamente, todo veículo que tenha saído de fábrica funcionando com gasolina, etanol ou diesel pode ser adaptado para rodar com o gás natural veicular.

Com a instalação do GNV, a economia de combustível do motorista pode chegar a 50%, fazendo com que o capital investido na instalação seja recuperado rapidamente. A Gênios Gás realiza a conversão do combustível com o suporte de tecnologia de ponta e com o trabalho de uma equipe profissional, garantindo ao cliente segurança e comodidade no serviço.

