O conserto da lataria pode ser feito em poucas horas e não necessita de repintura

Se você já deu uma “raspadinha” no carro ou enfrentou uma chuva de granizo, provavelmente já conhece o termo martelinho de ouro. Pois, você sabia que ele foi inventado em São Bernardo do Campo? O inventor é Pedro de Souza Santana, o Pedrinho, um ex-funcionário da Volkswagen. Ele detém o registro do nome Martelinho de Ouro, mas a técnica se espalhou.

O Centro de Reparação Automotiva Curitiba (CRA) oferece o serviço em Curitiba. O proprietário Daniel Fogaça explica que, como é um serviço artesanal, cada “artesão” tem algumas ferramentas. Quando Pedro criou a técnica chegou até a usar chifres como equipamento. E sim, há um martelinho. Ele que vai rebatendo a lata cuidadosamente para ela chegar à forma original.

Porém, o martelinho de ouro pode ser feito com algumas condições. Ele pode ser usado em pequenos amassados na porta, teto, para-lama, capô. Resumindo, em qualquer peça da lataria. Mas que não tenha danificado a pintura, não haja trinca ou fissura da pintura ou em amassados muito profundos. Porque a ideia é, justamente, não fazer uma repintura. Quando o amassado está em cima de travessas, próximos às dobras das chapas ou em locais no qual há duplas chapas, também não é indicado.

Outra dica é ficar atento quando há muitos danos em uma única peça. Como o serviço de martelinho de ouro é cobrado por amassado, avalie se não é mais em conta trocar a peça toda, incluindo a pintura.

A duração do conserto varia muito conforme a extensão do dano e o local do amassado. Fogaça explica que uma avaria pequena demora de uma a duas horas para ser desamassada. Já um teto que foi bem danificado por uma chuva de granizo pode demorar um ou dois dias.

O Centro de Reparação Automotiva (CRA) foi criado há seis anos e oferece diversos serviços de funilaria, pintura (inclusive expressa e com um laboratório de tintas dentro da oficina), motor, rodas e mecânica em geral.

O CRA está localizado no bairro Tarumã, em Curitiba, em uma estrutura com 5 mil metros quadrados. Atende ao consumidor final, companhias de seguros e revendas autorizadas. Os profissionais são treinados e capacitados afim de atingir o grau recomendado pelas montadoras.