Esse tipo de serviço conserta desde aquelas pequenas raspadas até grandes colisões

Não importa se o estrago foi grande ou pequeno, uma batida no carro sempre causa um transtorno. Por isso, confiar na sua oficina na hora do conserto é essencial. Saber que os colaboradores têm experiência e estão capacitados dá uma tranquilidade ainda mais nesta hora.

Em 2018 (último dado atualizado), segundo o Detran-PR, houve mais de 54 mil acidentes no estado, incluindo vias municipais, estaduais e federais. A maior parte consistiu em colisões/abalroamentos. Ou seja, a maioria precisou do trabalho das oficinas de funilaria e pintura.

Mas, você sabe como funcionam os serviços de um centro de reparação automotiva? Daniel Fogaça, do Centro de Reparação Automotiva – CRA Curitiba, empresa que tem seis anos de expertise, explica.

Como funciona o serviço de funilaria?

Quando ocorre um sinistro no veículo – desde uma pequena raspada na garagem ou uma grande colisão –, ele segue para a oficina. Na recepção já são verificados os danos. Dependendo da batida, é feita a troca da peça ou sua recuperação, o que envolve o conserto da lataria, pintura e às vezes até a parte elétrica. Normalmente, o funileiro usa algumas ferramentas, desde martelos especiais, para garantir que a lataria volte ao seu visual original, ou as folhas de flandres, uma combinação de ferro e aço. Essas folhas são moldadas de acordo com o formato da peça danificada e elas são aplicadas na peça utilizando uma solda. O acabamento é feito com poliéster. Depois o veículo segue para a pintura.

Em que casos não dá para fazer a funilaria e é preciso trocar a peça?

Há vários casos, vai depender do tamanho da batida e qual parte do carro foi afetada. Por exemplo, se foi na parte frontal e amassou parachoque e capô ou se torceu muito a lataria na peça, será preciso trocar a peça. Aí solicitamos a peça nova da concessionária e fazemos todo o alinhamento dela para que fique perfeita.

Meu carro vai ficar parecido com o que era antes? A cor também?

No CRA temos um laboratório. Isso facilita para acertarmos a cor ao máximo. Porém, a gente fala sempre. Uma cor com desgaste natural de sol, maresia e poluentes fica opaca. A nova é mais brilhante. Mas fica o mais próximo possível.

Em quanto tempo meu carro fica pronto?

Isso varia muito porque depende de cada batida. Se você saiu distraído e resvalou na parede de casa, o serviço é simples e pode ficar pronto no mesmo dia. É o nosso serviço fast. Se é uma colisão maior, de grande monta, o prazo se estende. Por exemplo, se um caminhão bateu na tampa traseira. Neste caso, tem que trocar tampa, para-choque, painel, avaliar as longarinas (perfil de aço responsável pela resistência estrutural de um carro). É um serviço de 10 a 15 dias úteis porque tem que fazer o pedido da peça na fábrica e aguardar sua chegada.

O CRA faz todos esses serviços e mais outros, como troca de óleo do motor, substituição de correias, mecânica geral, troca de pneus e calotas, restauração de rodas e alinhamento. Localizada no bairro Tarumã, a oficina está em um barracão com 5 mil m². Com inovação e capacitação constantes, o CRA atende todas as companhias de seguros, revendas autorizadas e clientes em geral.