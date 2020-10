Como é um sistema complexo e item de segurança, o ideal é fazer revisões com regularidade

Principal item de segurança dos veículos, o sistema de freios requer atenção constante. Normalmente, o próprio manual do proprietário contém as informações técnicas e o tempo de revisão que geralmente deve ser feita em intervalos de até 10 mil quilômetros. A maioria dos automóveis no Brasil usa freio a disco na parte dianteira e a tambor na traseira.

Os sistemas de freios são compostos por uma série de componentes. O freio a disco conta com o cilindro mestre (responsável pelo fornecimento de fluido), tubos (por onde passa o fluido), pedal de freio, cilindros de roda, pastilhas e pistões. O disco geralmente é feito de ferro fundido e acompanha o movimento da roda. Neste sistema existem pastilhas que realizam a fricção com o disco e fazem a frenagem.

Parecido com o freio a disco, o freio a tambor usa uma pinça para pressionar as sapatas. Elas, por sua vez, contam com lonas fixas como material que causa atrito contra o tambor.

Mais modernos, o sistema de freio ABS (Anti-lock Braking System), foi criado para evitar o travamento das rodas, que pode resultar no descontrole do carro. Esse sistema trabalha com sensores que monitoram e comparam a rotação de cada roda com a velocidade do veículo, enviando sinais para uma central. É ela que reduz a pressão do freio para que não haja o travamento.

E a manutenção?

Uma dica importante é prestar atenção ao nível do fluido e altura do pedal. Se o fluido baixar rapidamente e o pedal ficar diferente do normal, leve para revisão o mais rápido possível.

Andar com freios gastos resulta no estrago de outros componentes. Freios sem manutenção podem desgastar pneus, afetar a suspensão e até o motor. E lembre-se que o veículo anda bem porque tem itens que trabalham em conjunto. Você sabia que quando os amortecedores estão gastos, eles aumentam a distância de frenagem do veículo?

Outra coisa a ser observada é o cilindro mestre junto do freio. Eles podem ter vazamentos e, com isso, perder desempenho. Para saber se estão com problemas é só apertar o pedal do freio. Se ele for até quase o fundo e você perceber que o carro não está freando, pode ser vazamento.

Tubos e flexíveis também podem sofrer com vazamentos. Outra dica é ver se eles não estão soltos ou muito folgados.

As pinças de freio são obrigatoriamente verificadas em cada revisão. O estado da lubrificação também requer cuidados. E as pastilhas de freio devem ser trocadas toda vez que apresentarem uma espessura inferior à orientada pelo fabricante.

