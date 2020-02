Centro de Reparação Automotivo oferece revisão, funilaria, pintura e mecânica no Tarumã

Você sabia que o balanceamento e alinhamento do veículo devem ser feitos a cada 10 ou 15 mil km rodados? Esse serviço, que passa despercebido por muitos proprietários de veículos, é considerado de manutenção preventiva indispensável, afinal está relacionado ao funcionamento das rodas e pneus, o que significa: segurança.

Essa recomendação consta do Manual do Proprietário dos veículos, mas é possível perceber alguns sinais de problemas. No caso do balanceamento, observe se há trepidação no volante, principalmente em velocidades acima de 50 km/h, ou barulho na carroceria (quando o problema está nas rodas traseiras). Com relação ao alinhamento, transite em velocidade baixa e solte rapidamente o volante. Se ele estiver “puxando” para algum lado, é preciso fazer uma verificação.

Diferenciais

O Centro de Reparação Automotivo (CRA) Curitiba foi criado há seis anos para oferecer o que há de melhor no ramo automotivo, visando rapidez e qualidade nos reparos. Instalado em uma área de 5 mil m² no bairro Tarumã, o centro dispõe de serviços nos ramos de funilaria, pintura, mecânica, martelinho de ouro e revisão de férias (com a verificação de 20 itens).

Para realizar o alinhamento, o CRA tem uma mesa alinhadora supermoderna, que ajuda a realizar esse serviço dentro do que pede o fabricante de veículos. A mesa alinhadora permite alinhar o veículo, como o próprio nome diz, perfeitamente em casos de batidas. Por exemplo, se uma peça sofreu um impacto e perdeu a forma, a mesa alinhadora faz com que peça volte ao estado original sem precisar aquecer a placa. Outra função desta mesa é a chamada correção de ângulos caster, camber e convergência, o que evita problemas de dirigibilidade pós-colisão.

Outro diferencial do CRA é uma avançada cabine de pintura. Ela possui um sistema de aquecimento atual, que resulta em uma secagem mais rápida. Um eficiente sistema de exaustão impede que impurezas danifiquem a pintura. Para tornar o serviço de pintura ainda mais satisfatório e rápido, o centro conta com uma loja de tinta própria.

Para garantir a qualidade ao longo destes seis anos, o CRA ainda dispõe de um autoatendimento, que garante orçamentos em até uma hora; serviço de guincho; sistema leva e traz e profissionais qualificados e treinados diariamente.