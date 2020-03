Cafeterias modernas estão adequadas ao perfil do novo cliente ocupado e com agenda atribulada e entregam o café com agilidade, em embalagens para viagem

A Coffee.Now trabalha com um conceito de cafeteria americana e que, aos poucos, vai se tornando cada vez mais comum na rotina dos curitibanos. Os cafés que atendem no modelo “to go”, ou seja, para levar, estão em amplo crescimento na cidade.

Funciona da seguinte forma: os clientes chegam ao balcão, fazem o pedido e, minutos depois, recebem as bebidas e comidas típicas de café em embalagens seguras para viagem, com todos os itens devidamente acomodados, em recipientes que protegem o alimento e mantêm a temperatura correta das bebidas quentes ou geladas.

Todos os itens pedidos nas cafeterias “to go” em Curitiba já são acondicionados para viagem. Os clientes, além de levarem cafés saborosos e outras delícias para a casa ou para o escritório, também contam com um serviço ágil e prático, bem ao modelo padronizado nos Estados Unidos e adaptado para a rotina dos brasileiros.

Coffee.Now investe no pioneirismo em cafeterias “to go” em Curitiba

A Coffee.Now é uma empresa moderna, inovadora e participante da onda pioneira de cafés “to go” em Curitiba. Atentos aos movimentos do mercado e ao estilo de vida dos clientes, os proprietários implantaram o sistema de café para viagem, com muito capricho em todo o processo.

Na cafeteria, o ambiente foi decorado e organizado para funcionar em sistema de franquia, embora seja uma marca própria, que se preparou para crescer pois tem uma visão voltada para o futuro.

Por isso, todos os processos de escolha dos ingredientes e matérias-primas, preparação dos cafés e alimentos, assim como o uso de embalagens ecologicamente corretassão feitos com absoluto cuidado e dedicação, com muita atenção à qualidade.

Aos poucos, a Coffee.Nowvem conquistando os clientes por causa do atendimento de excelência e produtos diferenciados.

Embora ainda não seja uma franquia, a padronização da cafeteria para viagem em Curitiba é essencial para que o serviço “to go” seja realizado com eficiência, rapidez e atenção aos mínimos detalhes.

Coffee.Now – Uma marca que veio para inovar em todos os sentidos!

A inovação e o pioneirismo fazem parte da história da Coffee.Now em Curitiba. A empresa faz parte de um negócio familiar e um dos sócios resolveu abandonar a consolidada vida de aposentado para articular um negócio diferenciado, com o sistema “to go”, que já faz sucesso em outros países e agora é uma realidade na capital paranaense.

É com este espírito empreendedor, de quem não quer ficar parado e pretende atuar com inovação e iniciativa, que a Coffee.Now vem se estabelecendo desde 2019, como uma cafeteria em plena ascensão na cidade.

A família Lima, responsável pelo empreendimento, enfrenta com muita coragem e empenho todos os desafios diários de quem decide ser empreendedor no Brasil, desde a restrição do trânsito na Rua Voluntários da Pátria, por causa de obras que se prolongaram por quase 6 meses, até problemas causados pelas chuvas na cidade.

Nada atrapalha o ânimo dos sócios e da equipe, sempre preparados para prestar um excelente atendimento e apresentar aos clientes como funciona um café de vanguarda, com o método “to go” de atendimento.

Cafeteria ecologicamente correta em Curitiba

A cafeteria de cafés para viagem atua com preocupação ambiental e responsabilidade social. Por isso, todos os copos térmicos para as bebidas quentes são feitos com papel específico para essa finalidade, pois são ecofriendly.

A Coffee.Now não trabalha com frituras e gorduras, assim oferece produtos mais saudáveis para os clientes. Entre os planos dos sócios do café está a missão de especializar cada vez mais a equipe para aprimorar a linha de produtos. Outro objetivo é criar um espaço lounge, muito confortável e agradável para os clientes que decidem ficar no ambiente, assim como investir nos serviços de entrega terceirizada e, futuramente, criar um projeto de franquia da marca. Conheça a Coffee.Now, na Rua Voluntários da Pátria, 122 – Centro, Curitiba.