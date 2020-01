Coffee.Now reforça a tendência de cafés especiais servidos no sistema pague e leve

Quando se fala em cafeteria, muitas pessoas ainda têm a percepção de estabelecimentos elegantes e caros, onde os apreciadores de café desfrutam de torras especiais. No entanto, a tendência do mercado na atualidade é o café de rua, também chamado de “café to go”, pelo qual os clientes conseguem comprar suas bebidas com agilidade, em um sistema pague e leve, ideal para quem está em deslocamento para o trabalho ou em um dia corrido de compromissos pessoais.

Em Curitiba, a Coffee.Now é um perfeito exemplo dessa nova onda dos cafés de rua. A cafeteria, localizada na Rua Voluntários da Pátria, na região central, trabalha no sistema “to go” e oferece aos clientes cafés de excelente qualidade, em versões quentes e frias, como, por exemplo, café expresso, filtrado e versões especiais.

Além das bebidas, a Coffee.Now também oferece pão de queijo, palha italiana, alfajor, cupcakes, entre outras opções deliciosas, ideais para quem precisa fazer sua refeição matinal ou lanche da tarde com comodidade, rapidez e muito sabor.

Ao servir cafés especiais em um espaço mais próximo à circulação das pessoas, na calçada, a cafeteria desmistifica a crença de que bebidas de alta qualidade devem ficar limitadas apenas aos ambientes de grandes e sofisticados cafés. É uma forma de democratizar o acesso ao café de alto padrão, com torras especiais e sabores marcantes, fazendo com que ele chegue a todos os apreciadores da bebida.

Na cafeteria “to go”, o cliente pega seu café e o leva para tomar no trabalho, na faculdade, em casa ou mesmo durante seu trajeto. São muitas opções à disposição, atendendo desde os clientes que buscam pelo cafezinho tradicional até aqueles que preferem os expressos gourmet, os cafés gelados e as versões com várias misturas, que atraem os paladares mais diversificados.

Entre os cafés preferidos dos curitibanos, estão as bebidas feitas com grãos tipo arábica, o machiatto e as versões latte. São cafés que não pesam no bolso e que aquecem o coração, preparados por baristas apaixonados pela bebida mais popular do Brasil.

O mercado de café no Brasil

O consumo de café no Brasil cresceu aproximadamente 4,8% em 2018, segundo dados da Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café). As mudanças de hábitos do brasileiro e a retomada da economia são os dois principais fatores que impulsionam o mercado neste momento.

O Brasil é o segundo maior consumidor de café no mundo, e os brasileiros estão mais exigentes quanto à qualidade e a diversificação das bebidas, especialmente por causa da facilidade de acesso às máquinas de café expresso, que vêm mudando a preferência e a forma como o brasileiro consome seu cafezinho no dia a dia.

Outro ponto que merece destaque é a presença de especialistas atuando nas fazendas de café, realizando a seleção dos melhores grãos, além das mudanças no perfil da indústria de torrefação, com o surgimento de marcas e mestres de torras renomados e com experiência internacional, que trabalham diretamente para as cafeterias.

Esse cenário abriu oportunidades para o surgimento de um leque variado de produtos e estabelecimentos, a fim de atender às necessidades de um público diversificado e exigente em relação à qualidade e ao paladar. O bom momento do café brasileiro também deu espaço às cafeterias como a Coffee.Now, estabelecimento que trabalha com excelência e com uma proposta descontraída e inovadora, que leva cafés de qualidade para todos os públicos, com preços acessíveis e atrativos.

Sobre a Coffee.Now

A cafeteria Coffee.Now surgiu na onda dos cafés de rua. Localizada na recém-repaginada rua Voluntários da Pátria, a cafeteria atua com a proposta de oferecer cafés gourmet a preços competitivos.

O endereço, na região central de Curitiba, é estratégico, a fim de atender pedestres e trabalhadores em deslocamento. O ambiente da Coffee.Now privilegia o espaço de circulação das pessoas.São mais de 15 preparações de café, como o cafezinho filtrado, os expressos, as preparações geladas, os frapês, os cafés com destilados, entre outros. Todas as bebidas são preparadas e oferecidas com qualidade, rapidez, conveniência e preço justo. O horário de atendimento da Coffee.Now é das 7h30 às 19h, de segunda a sexta-feira; e das 9h às 16h, aos sábados.