Rótulo criado pela empresa paranaense foi grande vencedor do Prêmio Bom Gourmet 2018

Com um amargor único e balanceado, lúpulos americanos acentuados e sabor forte e marcante, a cerveja American Ipa da Cervejaria Ovelha foi considerada a melhor opção da Grande Curitiba no Prêmio Bom Gourmet 2018. Totalmente paranaense, a bebida é uma experiência única graças à mistura de maltes importados e ao encontro do gosto frutado com uma leve denotação cítrica e uma forte cor alaranjada característica típica dos ingredientes de alta qualidade que compõem sua receita. Não à toa, se tornou uma das preferidas entre a comunidade cervejeira da cidade.

Um dos sócios da Ovelha, Irapuã Fonseca, ressalta que, apesar da consciência de que as receitas da casa possuem diferenciais únicos que são fruto de muito trabalho e anos de experiência, receber o resultado do Bom Gourmet foi uma grata surpresa. “Não estávamos esperando, esse prêmio foi um presente! Estávamos concorrendo com as melhores cervejas de Curitiba e região, todas feitas por grandes mestres cervejeiros que tenho a maior admiração. Mas deu Ovelha!”.

Trajetória de sucesso

Quando surgiu, em 2013, a Ovelha tinha uma capacidade de produção modesta: eram 50 litros de suas principais receitas produzidos em pequenas panelas nos quintais das casas de amigos. Movidos pela paixão por produzir uma cerveja fresca, de qualidade e sem conservantes, os sócios seguiram trabalhando sempre com objetivo de aumentar sua capacidade produtiva.

Hoje, após o reconhecimento do prêmio de melhor cerveja da cidade e do número crescente de clientes que se encantam com as sensações provocadas pela American Ipa do estabelecimento, o plano é aumentar a capacidade de produção para 25 mil litros anuais em 2020.

Para isso, a Ovelha utiliza um único norte: o padrão de qualidade alto e inegociável. As cervejas da casa são produzidas com alguns dos melhores e mais bem conceituados insumos do mundo. Os ingredientes são importados de países como Nova Zelândia, Bélgica e Alemanha – referência internacional na produção da bebida.

Tudo isso dá origem a uma série de opções totalmente paranaenses, que podem ser consumidas diretamente no local em que são criadas.

Conceito

Outro grande diferencial que faz da Ovelha um espaço acolhedor para todos os cervejeiros de plantão é sua dinâmica de funcionamento.

Localizada no número 190 da Rua Vinte e Cinco de Dezembro, em Pinhais, a sede da empresa abre as portas para a clientela todos os sábados, a partir das 10h30 até às 20h. Num espaço muito agradável e aconchegante, é possível passar o dia consumindo as cervejas da casa, além de realizar churrascos particulares nos quiosques disponíveis para essa finalidade, que são ocupados mediante reserva antecipada, sem nenhum tipo de custo extra.

Por lá, há cervejas para todos os gostos. Contrariando o senso comum, nem todas são amargas. Há sabores, aromas e cores pensados para cada tipo de pessoa.