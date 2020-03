Estão disponíveis a Vienna Lager, Double IPA, Pilsen, Apa e VIBE

Cientes da situação atual causada pelo COVID-19 no mundo, a Cervejaria Ovelha optou em interromper as atividades de produção por tempo indeterminado e somente opera com o sistema delivery.

Dê preferência ao consumo local! Compre do pequeno produtor. Beba com qualidade e responsabilidade. Diz Irapuã Fonseca, sócio da cervejaria.

Os pedidos podem ser feitos pelas redes sociais @cervejaria_ovelha no Instagram, @cervejariaovelha no Facebook e WhatsApp (41) 98768-4000.

Em seus rótulos, além da premiada Double IPA, a Cervejaria ainda oferece as clássicas Vienna Lager e German Pilsen, da tradicional escola alemã, e também cerveja mais frutadas e lupuladas (escola americana) como Apa e VIBE.