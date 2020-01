Qualidade, variedade e a união entre a comunidade cervejeira são alguns dos principais ingredientes do sucesso dos rótulos especiais

Que a cerveja é uma tradicional companheira dos brasileiros, todo mundo sabe. O que tem mudado no gosto dos cervejeiros em todo o país nos últimos anos é a exigência. Com o paladar cada vez mais aguçado e ansioso por novos sabores e aromas, o consumidor tem se tornado adepto dos rótulos artesanais. Segundo a Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva), entre 2009 e 2019, mais de 800 novas cervejarias especializadas no gênero abriram as portas em solo brasileiro.

Mas afinal, quais são as características da cerveja artesanal que fazem com que tanta gente tenha se tornado adepta das marcas especiais? A resposta é simples: variedade e qualidade.

Como as cervejas especiais fazem jus ao nome

As cervejas artesanais transformam o ato de degustar a bebida em uma experiência nova e incomparável, diferente de tudo que o consumidor já bebeu antes. Parte disso deve-se a riqueza das receitas, que variam em estilos, cores, sabores, ingredientes, amargor e teor alcoólico.

O amplo leque de opções cria combinações incríveis entre a cerveja e os alimentos – a chamada harmonização. Alguns rótulos casam perfeitamente com carnes vermelhas, enquanto outros vão bem com lanches e outros com massas, por exemplo. Esse fator potencializa tanto o sabor da bebida quanto a degustação do alimento, elevando a cerveja artesanal a uma experiência gastronômica. Ao contrário do que se acredita, nem todas são amargas. Há opções para todos os gostos.

A qualidade dos ingredientes utilizados nas receitas – algumas delas exclusivas de cada cervejaria – também é um show à parte. De maneira quase científica, todos os componentes são escolhidos a dedo para deixarem a cerveja com o sabor mais natural, gostoso, saudável e puro possível.

Os degustadores podem experimentar todas as possibilidades nos espaços estilo brewpub, onde a cerveja é produzida no próprio espaço e oferecida fresquinha aos clientes por um preço mais em conta, uma vez que não existe a cadeia de produção convencional formada por distribuidores, vendedores, representantes, logística e frete.

Os produtos dessa linha também não possuem conservantes e outras substâncias químicas que constam nas marcas convencionais e impactam negativamente a saúde de quem consome, além de empobrecerem o sabor das cervejas.

A importância dos espaços físicos das cervejarias

Não é à toa que a comunidade que já é fã assumida dos rótulos especiais exalta o que chamam de cultura cervejeira. A confraternização entre frequentadores e atmosfera das cervejarias também fazem parte da experiência.

Um bom exemplo é a Cervejaria Ovelha, localizada em Pinhais, município da região metropolitana de Curitiba conhecido como “a cidade das cervejas artesanais”, em parte graças à própria Ovelha.

O estabelecimento, pioneiro no sistema brewpub, está envolvido na organização de quatro festivais de cerveja artesanal na região e abre as portas para que seus clientes degustem opções produzidas com os melhores ingredientes do mundo. Muitos dos componentes das receitas são importados de locais como Alemanha, Bélgica e Nova Zelândia.

Com casa sempre cheia e ambiente familiar, a Ovelha também oferece a opção de que os frequentadores realizem churrascos gratuitamente em suas instalações aos sábados. Para usufruir, basta reservar um dos quiosques disponíveis.

Conheça o trabalho da Ovelha:

https://www.facebook.com/cervejariaovelha/

www.instagram.com/cervejaria_ovelha/