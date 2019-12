Casa do Caminhão é referência em peças de boa qualidade, com garantia e procedência em Curitiba

Quem ganha a vida ao volante de um caminhão, sabe que os dias podem ser longos, solitários e cansativos. São muitos desafios pelo caminho, a começar pelos sacrifícios diários, pelo preço do diesel e do frete e pelas condições das estradas e da segurança rodoviária no Brasil.

Mas a vida de caminhoneiro também pode ser estimulante, cheia de novidades, histórias e experiências, com viagens por todas as regiões do país. O caminhoneiro é um profissional essencial para a economia brasileira, é o responsável por transportar as riquezas produzidas, de norte a sul do Brasil.

Aproximadamente 75% das mercadorias brasileiras têm seu escoamento por meio do transporte rodoviário, segundo dados da pesquisa sobre logística e infraestrutura feita pela Fundação Dom Cabral.

Para que o trabalho dos caminhoneiros seja desempenhado com segurança, é fundamental que os veículos estejam em boas condições, com a parte mecânica em dia. Realizar a revisão preventiva e corretiva dos veículos pesados constantemente é uma atitude que garante a boa dirigibilidade e a performance dos caminhões, além de evitar acidentes.

Na realização da manutenção, é essencial contar com peças de boa qualidade, com garantia e procedência. Em Curitiba, a Casa do Caminhão é referência no mercado de autopeças linha pesada, com um amplo estoque e as melhores soluções para a reposição de peças para caminhões Ford, Volkswagen e Mercedes Benz.

Dicas importantes para a manutenção correta de caminhões

Ao planejar e realizar a manutenção do cavalo mecânico do veículo, o caminhoneiro deve prezar por dois fatores principais: o preço e a confiança. Encontrar um bom custo-benefício na aquisição das peças é importante, mas o foco principal precisa ser com relação ao quesito procedência e credibilidade.

Em muitos casos, tentar economizar demais pode abrir caminho para prejuízos futuros, com peças que não apresentam o desempenho e a durabilidade que são necessários. Escolher uma loja com tradição para comprar as peças é ter a certeza de encontrar componentes originais, com garantia e alta qualidade.

Além disso, a fidelidade do motorista com um mesmo fornecedor faz com que se estabeleça uma relação próxima e de confiança, na qual os vendedores já conhecem as características do caminhão e do condutor, oferecendo as peças conforme o modelo de cada veículo.

Na Casa do Caminhão, os caminhoneiros conseguem realizar compras mais assertivas, encontrando a resolução ideal para a sua necessidade. A loja possui 23 anos de tradição e experiência e conta com equipe qualificada, produtos novos e de excelente procedência.

O maior estoque de autopeças para caminhões

A Casa do Caminhão é especializada em peças para caminhões Volks, Ford Cargo e Mercedes-Benz. A loja está localizada na Av. Winston Churchill, 19616, no bairro Pinheirinho, em Curitiba, e oferece sempre o melhor, com muita seriedade e competência.

A empresa é a primeira opção em autopeças linha pesada para os curitibanos e faz parte da Rede Âncora, uma cooperativa de lojas que possui um estoque de mais de 200 mil itens. Venha conhecer a Casa do Caminhão ou envie um Whatsapp para (41) 99162-7773 e solicite um orçamento.