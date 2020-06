Além de evitar acidentes, atitude também resulta em economia

Você sabia que mais de 30% dos caminhões que rodam no Brasil têm mais de 20 anos de uso? E que a manutenção preventiva – ou seja, antes de acontecer o problema – evita acidentes, além de gerar economia? Estima-se que as despesas com o veículo diminuem em até 30% quando a manutenção é realizada.

A verificação constante das peças de uso comum evitam a maioria dos acidentes. As revisões periódicas avaliam o desgaste das peças e apontam a melhor hora para trocá-las, evitando que imprevistos ocorram nas estradas.



Peças desgastadas também atrapalham o desempenho do caminhão. E em época de aperto financeiro, tempo é dinheiro. Além disso, ninguém quer ficar parado na estrada por causa de um item que quebrou. Desempenho ruim ainda acarreta maior de consumo de combustível. Ou seja, mais dinheiro perdido.



Falando em gastos, os veículos de carga devem realizar suas revisões de forma periódica, sendo obrigatórias e fiscalizadas pela Polícia Rodoviária Federal. Fazendo as manutenções, nada de multas.



Entre os itens que devem ser verificados com regularidade, estão filtros, óleo do motor, freios, suspensão, pneus, paletas do limpador, sistema elétrico e módulo de injeção.

