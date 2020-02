Agora os novos caminhões produzidos pelas principais empresas do segmento, possuem todo o conforto, automatização, economia e tecnologias até então relacionadas somente aos carros mais modernos do mundo.

Conforto, automatização, economia poderosa e com diversas tecnologias embarcadas. Tais características poderiam estar relacionadas aos carros de passeio mais modernos do mundo, mas certamente também se referem aos novos caminhões desenvolvidos pelas principais empresas do segmento, trazendo benefícios e facilidades para o dia a dia nada fácil dos profissionais responsáveis por dominar essas máquinas tão poderosas.

Apesar de testes com caminhões autônomos cada vez mais frequentes pelo planeta – como acontece com diversos outros veículos – a realidade é que as tecnologias atuais ainda são mais direcionadas à melhoria do bem-estar dos caminhoneiros, que possuem uma vida árdua e sacrificada, e contam com lançamentos que atendam suas necessidades. Ford, Mercedes-Benz e Volkswagen/MAN, que representam mais de 60% dos caminhões rodando no País, trazem tecnologias incríveis. Confira as mais recentes!

Sem retrovisores e economia de combustível

A Mercedes-Benz inicia no próximo mês de abril a produção do caminhão Actros sem retrovisores, no ABC paulista. Duas câmeras digitais dentro da cabine permitem um campo de visão de alta definição e alcance de 200 metros, incluindo alerta de pedestres. Além disso, de acordo com a empresa alemã, a retirada dos grandes espelhos do lado de fora também gera uma economia de combustível que varia entre 0,5% e 1%.

O novo Actros também é, segundo a Mercedes, o primeiro caminhão digital do mercado. Isso porque traz diferenciais em conectividade, como dois painéis digitais (um deles touch screen), espelhamento de celular via Apple CarPlay ou Android Auto, recarga sem fio e muitos outros recursos high tech.

Câmbio automático e 100% elétrico

De acordo com levantamento da revista Carga Pesada, um motorista que trabalha no mercado de distribuição das grandes cidades faz em média mil trocas de marcha por dia, o que gera uma fadiga enorme no final da jornada. Por isso, os caminhões leves da família Delivery, da Volkswagen, ganharam caixa automatizada, o que também diminui o desgaste e melhora o consumo pela média.

Já a família Delivery ganhou uma versão elétrica, o e-Delivery, que está em fase de testes desde o ano passado. É o primeiro caminhão elétrico 100% desenvolvido no Brasil e deve entrar em produção no final deste ano. Segundo a Volks, a capacidade de carga é de 7,5 toneladas e o peso bruto total é de 14,3 toneladas. O silêncio com o motor ligado, sem dúvida, é um dos grandes atrativos. O motor é traseiro com 244,7 cavalos e 219,2 mkgf.

Conectividade

Apesar de ter encerrado as atividades em São Bernardo do Campo, a Ford Caminhões oferece uma gama de tecnologias que já estão no mercado há algum tempo. Um exemplo é o pacote Ford Connect, que pode ser instalado em todos os caminhões médios, semipesados e pesados da linha Cargo a partir do modelo 2015. O pacote possui central multimídia com tela sensível ao toque de 7 polegadas e é equipada com rádio AM/FM, entrada USB, Bluetooth, comando de voz para celular e acesso a aplicativos como o Waze.