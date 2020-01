Conheça a Base-12, maior campo urbano de paintball da cidade

O Paintball é um jogo que envolve adrenalina, estratégia, ação e emoção. Com combates planejados, equipes integradas e raciocínio rápido, o esporte é estimulante e, por isso, vem conquistando adeptos por todos os cantos do Brasil.

Para alguns praticantes, o jogo é uma grande brincadeira, para outros é uma competição que exige concentração e tática. A verdade é que as missões executadas nos campos de paintball são uma excelente oportunidade para aliviar o estresse do dia a dia e colocar em prática a capacidade de liderança, o fair-play, a organização, o autocontrole e a inteligência.

Em Curitiba, o melhor lugar para jogar paintball é a Base-12, o maior campo urbano da cidade. O local possui equipamentos exclusivos e diferenciados, 1.600m² de área de jogo e vários obstáculos para a prática do esporte.

Além disso, a Base-12 também conta com área coberta para os espectadores das partidas, equipamentos revisados periodicamente, bolinhas biodegradáveis e atóxicas e tintas que são facilmente lavadas, nas cores amarelo, verde e laranja. A infraestrutura ainda tem iluminação para jogos noturnos, estacionamento, área de churrasqueira e banheiros.

Um esporte democrático e com elevada queima calórica

Estima-se que existam cerca de 12 milhões de praticantes de paintball no mundo. O esporte simula missões e ações táticas, nas quais as equipes precisam atingir seus oponentes com tiros de tinta.

A simulação dos combates é feita com total segurança, com o uso de equipamentos de proteção individual, como máscaras, coletes e farda camuflada. Os itens são higienizados e oferecidos aos jogadores em excelentes condições de uso.

Além de ser um hobbie divertido, o paintball é um esporte que promove alto gasto calórico. Em uma partida de 60 minutos, é possível queimar, em média, de 800 a 1000 calorias.

Como surgiu o Paintball?

O paintball teve origem nos Estados Unidos, no início da década de 1980. O primeiro jogo da modalidade aconteceu entre amigos e teve como objetivo fazer a captura de uma bandeira. Inicialmente, o jogo empregava marcadoras desenvolvidas por engenheiros florestais para realizar a marcação de árvores e trilhas.

Com o passar do tempo, o esporte foi aprimorado e as regras foram criadas para tornar a atividade mais completa e interessante. Atualmente, as partidas são jogadas com 5 ou 10 participantes em cada equipe e os modos de jogo são Mata Mata (morre e renasce na base), Capture a Bandeira e Dominação, na qual se utiliza uma ogiva eletrônica para a contagem do tempo de dominação.

As arenas têm obstáculos e cada jogador utiliza uma marcadora, que funciona a ar comprimido, para atirar as bolinhas de tinta e acertar os adversários. Os jogadores atingidos nas missões precisam deixar o jogo. Por isso, é importante agir com estratégia e precisão durante as partidas.

Base-12: onde a guerra é de mentira, mas a adrenalina é de verdade!

Na Base-12, em Curitiba, é possível praticar paintball, participar de campeonatos e passar momentos de pura diversão com os amigos e com a família. Além de ser uma atividade interativa e dinâmica, o paintball também é ideal para empresas que precisam desenvolver métodos de trabalho em equipe e estratégias de integração e socialização.

Venha conhecer o maior campo de Paintball de Curitiba, localizado na Rua Apucarana, 174, no Sítio Cercado. Acesse o site oficial ou ligue para (41) 99868-5788 para saber valores e condições.