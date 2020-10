A modalidade Speed é a mais competitiva de todas e há até competições nacionais

Você sabia que o paintball tem espaço para quem quer apenas se divertir e quem quer competir profissionalmente? Dados da Federação Esportiva de Paintball do Estado de São Paulo (FEPSP) dão conta que no Brasil existem mais de 15 milhões de jogadores.

Em alguns países, o paintball é reconhecido como esporte com competições regulares. Existem torneios internacionais do esporte, como o NPPL (National Paintball Players League) dos Estados Unidos, o Millennium Series da Europa Ocidental e o CSP (Circuito Sul-Americano de Paintball). No Brasil, a Lei Pelé de 1998 deixou livre a atividade esportiva nas modalidades paintball de competição e recreativo.

Basicamente existem três tipos de jogos: Speed, Cenário e Real Action (também conhecido como Milsim, Millitar Simulation, nos Estados Unidos). O Speed é o mais competitivo. Composto por equipes com cinco jogadores, eles possuem uma quantidade livre ou limitada de bolinhas. São disparadas até dez bolinhas por segundo. O jogo acontece em um campo metrado, com obstáculos, juízes e equipamento de acionamento para iniciar e finalizar a partida por tempo ou objetivo conquistado. Existem campeonatos no Brasil e internacionais.

A modalidade Cenário explora o lado mais recreativo do esporte, mas podem existir competições. “Se usam equipamentos mais simples”, explica Robson Stenpim, do Base-12 Paintball, campo localizado em Curitiba. O uso de equipamentos e quantidade de bolinhas geralmente é livre. Também podem ser usadas quaisquer tipos de barreiras. Entre os objetivos, há desde o mata-mata, passando pelo capture a bandeira e eliminação até desarme a bomba.

Foto de cenário: Torneio CPPTC

O Real Action é parecido com a modalidade Cenário mas se aproxima mais da realidade. Se usam armas que simulam as reais e há uma série de regras. “É uma verdadeira simulação de guerra, com “exércitos” se confrontando, esquadras, capitães e até missões”, explica Stenpim. “Já participei de jogos que chegaram a 200 participantes”, conta. Nesta modalidade geralmente se usam fábricas abandonadas, escolas desativadas, áreas de mata, prédios em construção, entre outros cenários.

O Base-12, localizado no Sítio Cercado, em Curitiba, oferece um campo com 1.600 metros quadrados com diversos obstáculos – incluindo uma carcaça de fusca e de um gol quadrado. São oferecidos uma série de equipamentos, como rifles e fuzis sempre revisados. As bolinhas são biodegradáveis e atóxicas.

Para jogar no Base-12 o número mínimo de jogadores é de seis e no máximo, 20. O valor é de R$ 30 por pessoa com 100 bolas de tinta e uma hora de jogo. Para o mês de outubro há uma promoção – para no mínimo 10 jogadores – de R$ 40 por pessoa com 200 bolinhas por jogador.

