Entre as características do jogo, que podem ser usadas na vida, está o trabalho em equipe

As características que fazem parte de um jogo de paintball – trabalho em equipe, estratégia, habilidades de liderança e alívio do estresse – são praticamente as mesmas exigidas no dia a dia do trabalho. Por isso, um jogo de paintball pode ajudar a dar um upgrade na moral da equipe do trabalho ou a traçar estratégias para conquistar aquele cliente.

Outras características do paintball são a diversão e adrenalina. Quer coisa melhor para animar um aniversário?

Por isso, o Base-12, campo de paintball localizado no Sítio Cercado, abre o espaço para comemorações e eventos corporativos e escolares. O Base-12 tem um campo com 1.600 metros quadrados de área de jogo e mais de 40 obstáculos – incluindo a carcaça de um fusca e um gol quadrado. Além disso, tem espaço para realização de churrasco (até 20 pessoas), banheiros feminino e masculino e estacionamento para até 15 carros.

Os equipamentos são de extrema qualidade e revisados regularmente. Nesta época de pandemia, está sendo oferecido álcool em gel e mantido o distanciamento durante as regras de instrução. As roupas oferecidas aos jogadores – blusa e calça – e os equipamentos de proteção já eram lavados depois de cada jogo antes mesmo do coronavírus. As bolinhas são biodegradáveis e atóxicas e não são reutilizadas (as que não estouram).

Comemore seu aniversário ou o sucesso de sua equipe de trabalho jogando paintball

As partidas são jogadas nos modos Mata Mata (morre e renasce na base), Capture a Bandeira e Dominação, na qual se utiliza uma ogiva eletrônica para a contagem do tempo de dominação.

Para jogar no Base-12 o número mínimo de jogadores é de seis e no máximo, 20. O valor é de R$ 30 por pessoa com 100 bolas de tinta e uma hora de jogo (acesse o site www.base12paintball.com.br/valores para saber das promoções). Os refis de ar são gratuitos e o participante tem direito à máscara de proteção (obrigatória), colete de proteção e vestimenta camuflada usada em cima da roupa.

Mais informações no www.base12paintball.com.br