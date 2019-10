Governo divulga novas regras para CNH com uso opcional do simulador e redução do número de horas/aula para categoria B, a carteira de carro.

Já estão em vigor as novas regras da CNH para quem pretende tirar a CNH categoria B, segundo o Conselho Nacional de Trânsito. Entre as alterações está a diminuição da carga de aulas práticas obrigatórias.

Outra novidade para obter a CNH é que o uso de simuladores de trânsito passou a ser opcional. Quem pretende conduzir ciclomotores, veículos com até 50 cilindradas e menos robustos do que motocicletas, não precisa mais de autoescola.

Veja como ficaram as novas regras da CNH

Para obter a Carteira Nacional de Habilitação na categoria B, para carro, as aulas práticas obrigatórias passaram de 25 para 20.

Com as novas regras da CNH, agora é preciso fazer apenas uma hora de aula noturna, tanto para CNH de carro como para CNH de moto.

O candidato à primeira CNH decide se acha necessário fazer aulas no simulador, não sendo obrigatório este tipo de procedimento.

Para ciclomotores de até 50 cilindradas, a necessidade de autorização para conduzir foi suspensa por um ano.

