Alunos das autoescolas em Curitiba, muitas vezes, enfrentam uma sequência de testes para obter a Carteira Nacional de Habilitação

Os candidatos a uma CNH – Carteira Nacional de Habilitação precisam passar por uma prova prática para obter a carteira de motorista. O teste é muito criterioso e avalia todos os detalhes da condução.

Afinal de contas, as autoridades precisam averiguar se os condutores estão preparados para dirigir ou pilotar no trânsito, sem colocar a própria segurança em risco, bem como a vida de outras pessoas.

Por isso, para que você possa treinar bastante com seu instrutor da autoescola, separamos aqui quais são as manobras que mais fazem os motoristas reprovarem no teste do Detran e a pontuação de gravidade para cada erro. Assim, você pode se preparar para evitar estes deslizes durante o seu exame prático de direção. Confira!

Veja quais são as faltas e pontuações no exame prático de direção

No dia da prova prática para tirar a CNH, os avaliadores vão pontuar os motoristas da seguinte maneira:

Falta eliminatória – reprovação;

Falta grave – 3 pontos negativos;

Falta média – 2 pontos negativos;

Falta leve – 1 ponto negativo.

Os candidatos que cometerem 01 falta eliminatória ou acumularem mais de 3 pontos em faltas serão reprovados.

Vamos começar com a falta eliminatória, aquela que você não pode cometer de jeito nenhum na prova prática do Detran, pois implica na sua eliminação imediata!

Quais são as faltas eliminatórias na prova prática do Detran?

Todas as faltas consideradas gravíssimas são punidas com eliminação no exame prático do Detran, entre elas as seguintes:

Subir com o veículo sobre o meio-fio;

Não respeitar a parada obrigatória;

Não obedecer a sinalização do semáforo;

Não conseguir realizar a baliza, em até 3 tentativas, no prazo máximo de 2 minutos, sem atingir as hastes ou deixar de colocar o veículo na área demarcada;

Atingir as hastes que demarcam a área de balizamento;

Andar com o veículo na contramão;

Não completar todas as etapas da prova prática;

Causar um acidente durante a prova prática do Detran;

Avançar a via preferencial;

Ultrapassar a velocidade permitida na via.

Em seguida, estão as faltas graves, que são aquelas que marcam 3 pontos negativos e que levam à eliminação caso sejam cometidas mais de uma vez.

Quais são as faltas graves na prova prática do Detran?

Não obedecer ao agente de trânsito, que representa a autoridade;

Não obedecer a sinalização da via;

Ultrapassar de maneira imprudente sem respeitar as regras;

Mudar de direção sem respeitar as regras;

Não esperar o pedestre concluir a travessia, mesmo após o sinal verde;

Não dar preferência ao pedestre;

Esquecer a porta do veículo semiaberta durante o teste;

Não sinalizar sua manobra com antecedência, como esquecer de dar seta antes de virar;

Não colocar o cinto de segurança;

Com o veículo em movimento, perder o controle da direção;

Entre outras infrações que são punidas com 3 pontos.

Quais são as faltas médias de 2 pontos na prova prática do Detran?

Fazer o percurso ou parte dele com o freio de mão puxado;

Trafegar com o veículo em velocidade incompatível com o local;

Deixar o motor desligar, sem razão, durante a prova;

Não fazer a conversão adequadamente;

Fazer uso da buzina sem justificativa em local proibido;

Em declives, deixar o veículo desengrenado;

Dirigir o veículo sem averiguar todas as cautelas antes, de forma preventiva;

Pisar na embreagem antes de pisar no freio, durante as paradas;

Fazer curva com o carro em ponto neutro;

Não trocar de marchas adequadamente;

Entre outras infrações dessa mesma natureza.

Quais são as faltas leves de 1 ponto na prova prática do Detran?

Fazer movimentos irregulares e inadequados com o veículo, sem necessidade;

Manter o banco do motorista na posição incorreta;

Não arrumar os espelhos retrovisores antes de o veículo ficar em movimento;

Usar a embreagem como apoio para os pés;

Fazer a interpretação incorreta das sinalizações no painel do veículo;

Dar partida com a engrenagem de tração ligada;

Tentar andar com o veículo em ponto neutro;

Entre outras infrações da mesma natureza.

Agora que você já sabe quais são os erros e suas respectivas pontuações na prova prática do Detran, saiba quais são as falhas que mais reprovam os motoristas!

Qual é a principal causa de reprovação na prova prática do Detran?

Segundo o órgão, em 2019, o erro mais cometido pelos motoristas que acabaram em reprovação foi parar o motor do veículo sem motivo justificado, o que costuma ser chamado de estancar o carro ou deixar o carro morrer. Cerca de 23% dos eliminados deixaram isso acontecer.

Em seguida, com aproximadamente 15%, esteve a falta de não sinalizar corretamente ou com antecedência a manobra que será feita, como esquecer de usar a seta antes de virar.

Depois, os erros mais cometidos, que representam cerca de 8%, foram: não ajustar o banco e o retrovisor ao entrar no veículo e não usar corretamente a engrenagem durante a realização do percurso.

Quer se preparar melhor para o exame prático do Detran? Conte com a Auto Escola Silva em Curitiba. Faça contato para saber mais!