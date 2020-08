Motoristas estão tirando carteira de moto para economizar no dia a dia

Com o preço médio da gasolina em R$ 4,49 e do etanol em R$ 3,75 em Curitiba e região, as pessoas têm pensando em alternativas mais econômicas para se locomover. Muitos motoristas de carro estão tirando CNH de moto em Curitiba, já que as motocicletas de 125 cc e 150 cc são veículos econômicos e bastante acessíveis no mercado.

As motos de 125 cilindradas, consideradas modelos de entrada pelas fabricantes, são extremamente econômicas e capazes de rodar mais de 40 km para cada litro de combustível. As versões de 150 cc e 160 cc, muito usadas por quem precisa trabalhar com a motocicleta para fazer entregas, também são econômicas.

Quem decide ter a CNH para moto em Curitiba também cria oportunidades de encontrar emprego como motoboy, ronda de segurança em condomínios fechados, entre outras ocupações. Vale lembrar que em alguns concursos públicos, nos quais os funcionários precisam conduzir motocicletas, é necessário ter a carteira de moto para tomar posse. Neste caso, a solução é fazer as aulas em uma autoescola em Curitiba.

Outra vantagem é que os motores dos modelos de motos mais modernos funcionam tanto com gasolina quanto com etanol. Pensando em segurança, conforto e praticidade, as fabricantes estão investindo cada vez mais em tecnologia nas motocicletas e scooters.

A maioria dos modelos já conta com partida elétrica, painel digital, rodas de liga leve, cavalete central que auxilia na manutenção e facilita para estacionar, freios CBS ou ABS considerados muito mais seguros pelos especialistas, além de suspensão dianteira reforçada, sem falar no motor de alto rendimento com baixo consumo de combustível.

Em busca de economizar para ir e voltar do serviço ou da faculdade, para trabalhar com entregas e até mesmo para levar as crianças à escola ou realizar outras atividades do dia a dia gastando bem menos com combustível, cresceu a procura pela carteira de moto em Curitiba e pela obtenção da habilitação AB, para carro e moto.

Motocicleta: econômica e acessível para a maioria dos consumidores

Depois que o interessado já obteve a carteira de moto em Curitiba, comprar a motocicleta é bem mais barato do que investir em um carro. Os modelos de entrada de fabricantes como Honda e Yamaha em suas versões 0 km, ou seja, totalmente novos, custam em média R$ 10 mil.

Se o consumidor pesquisar no mercado de seminovos, vai se surpreender com motos bem mais em conta, que chegam a custar perto de R$ 5 mil. Sem dúvida, quem pretende economizar com combustível e realizar todas as tarefas da rotina com agilidade, precisa ter a CNH para motos.

Soluções de mobilidade

Outra maneira de se locomover de maneira menos onerosa é utilizando Uber ou 99, entre outros aplicativos. Em época de pandemia, essas empresas – como a Uber – se adaptaram. Uma das exigências para quem faz a viagem é o uso de máscara (para passageiro e motorista), disponibilização de álcool gel e até luvas.

No caso de médios deslocamentos e destinos nos quais é necessário pagar estacionamento, fica mais barato chamar um motorista de aplicativo. Nestes casos, a dica é sempre fazer uma simulação da viagem antes de fechar a corrida, para ver se vale à pena.

Além disso, é preciso destacar que quem tem CNH para carro pode trabalhar como motorista de Uber ou 99, entre outros serviços de entrega e transportes.

Onde tirar carteira de moto em Curitiba?

A Auto Escola Silva, em Curitiba,trabalha com CNH para carro e moto, mas também realiza todos os procedimentos para que o interessado obtenha apenas a carteira de habilitação para andar de motocicleta o mais rápido possível, sempre com a ajuda de instrutores especializados, com muita segurança e facilidade na forma de pagamento.