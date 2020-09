Instrutores e equipe da autoescola ensinam legislação e passam a confiança necessária para as pessoas que estão aprendendo a dirigir

As pessoas que tiveram uma boa experiência na autoescola duranteo processo para aprender a dirigir nunca mais esquecem como uma equipe qualificada de instrutores e profissionais é capaz de influenciar positivamente a formação de condutores.

Na maioria dos casos, as pessoas que procuram uma autoescola em Curitiba estão em busca da primeira CNH, com destaque para a habilitação para carro e moto. Seja nas categorias A e B ou em categorias profissionais, o papel da equipe especializada que ensina a dirigir é fundamental para que o aluno se torne um motorista prudente, preparado, responsável e confiante.

Aprendendo a dirigir e pilotar da maneira correta

Desde as primeiras aulas para tirar a habilitação de carro e moto, os instrutores ensinam o passo a passo para que os alunos aprendam a dirigir da maneira correta, prezando pela segurança e pela direção defensiva.

Quando aprende a dirigir em uma autoescola de qualidade, o motorista adquire alguns hábitos positivos que se tornam automáticos com o tempo, como colocar o cinto de segurança, ajustar os retrovisores antes de dar a partida e puxar o freio de mão em rampas, por exemplo.

Obter a carteira de motorista com a ajuda de instrutores competentes e experientes também é uma maneira inteligente de se preparar para o temido teste do Detran e se sentir familiarizado com o volante para, aos poucos, obter a confiança absoluta para dirigir nas ruas e estradas.

Como na autoescola os motoristas aprendem a dirigir corretamente, isso envolve um universo completo de formação dos condutores, como respeito às leis e a todos os agentes envolvidos no trânsito, como pedestres, ciclistas e motociclistas.

Nas aulas práticas de carro e moto, os alunos também aprendem sobre as placas de trânsito, limite de velocidade, fiscalização e como estacionar fazendo baliza, conhecimentos que são imprescindíveis para um bom motorista.

Quem aprende errado, automatiza errado!

É muito comum que os instrutores de autoescolas recebam alunos que já tiveram contato com os veículos e que, infelizmente, desenvolveram hábitos e vícios incorretos, que precisam ser reconfigurados.

Entre os erros mais graves, estão: não respeitar a velocidade máxima permitida, dirigir sem o cinto de segurança, manter o pé apoiado na embreagem, não dar a preferência onde é necessário, entre outros.

Existem ainda diversos hábitos automatizados que se tornam difíceis de serem corrigidos depois que são incorporados pelo condutor, como não posicionar as duas mãos no guidão ou volante, não dar seta, não utilizar os retrovisores ou manusear o aparelho celular ao volante.

Instrutores são profissionais que possuem formação para ensinar da forma correta

Sabemos que muitos pais e pessoas bem-intencionadas se oferecem a ensinar os mais jovens a dirigir, para que eles não cheguem tão inexperientes à autoescola, mas este tipo de atitude pode prejudicar a formação do condutor.

Os instrutores das autoescolas são experientes e preparados para ensinar todas as pessoas, de acordo com suas características, sejam elas facilidades ou dificuldades ao tirar habilitação em Curitiba.

Além das orientações, que são muito importantes, os carros da Auto Escola Silva, referência em Curitiba e região, possuem comando duplo. Este sistema permite ao instrutor ter controle do veículo durante a aula prática dos alunos, a fim de contornar qualquer problema ou imprevisto que possa ocorrer no momento do aprendizado. Isso oferece muita segurança para quem está aprendendo a dirigir. Outra informação importante é que, na autoescola, os alunos são orientados sobre fadiga, cansaço, falta de atenção, irritação e estresse ao volante e uso de álcool e outras substâncias que interferem na percepção do condutor. Ou seja, a formação do motorista é integral.