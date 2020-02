Curitiba tem carnaval, sim senhor! E a lista de atrações não é pequena. Durante os cinco dias de folia a cidade terá bailes, blocos e o desfile das escolas de samba, entre outros eventos imperdíveis. Confira programação completa e não fique de fora!

1º Carnaval Nerd de Rua de Curitiba

A folia oficial em Curitiba começa no sábado (22), com personagens de histórias em quadrinhos, heróis e vilões das telas de cinema que formarão os seis blocos do 1º Carnaval Nerd de Rua de Curitiba. O desfile acontecerá entre as 14h e 14h30, com início na Rua Marechal Deodoro e fim na Praça Zacarias. E o esquenta para a brincadeira começa antes, às 11h na Praça Santos Andrade.

Data: sábado (22)

Horário: das 11h às 14h30

Local: esquenta na Praça Zacarias e desfile pela Rua Marechal Deodoro

Ingresso: gratuito

Desfile de blocos e escolas de samba

E a festa continua no Centro de Curitiba. Ainda no sábado (22), a partir das 18h, desfilam os blocos Afoxé, Unidos de Judá e Rancho das Flores e as cinco escolas do grupo especial – Embaixadores da Alegria, Imperatriz da Liberdade, Enamorados do Samba, Acadêmicos da Realeza e Mocidade Azul. A previsão da prefeitura é de que o último desfile termine por volta de 2h de domingo (23).

Data: sábado (22)

Horário: a partir das 18h

Local: Centro de Curitiba

Endereço: Rua Marechal Deodoro

Ingresso: gratuito

Zombie Walk

Foto: Cassiano Rosario / Gazeta do Povo / Arquivo

No domingo (23) a festa fica por conta da Zombie Walk. A largada da tradicional marcha dos zumbis de Curitiba será às 13h, na Boca Maldita. O evento termina às 18h, na Praça Santos Andrade.

Data: domingo (23)

Horário: a partir das 13h

Local: Centro de Curitiba

Endereço: largada na Boca Maldita e fim do trajeto na Praça Santos Andrade

Ingresso: gratuito

Corso de carros antigos, blocos e 2ª noite das escolas de samba

Foto: Pedro Ribas/SMCS

O corso de carros antigos, especiais e fora de linha do Elas Clube abre a segunda noite de desfiles dos blocos da programação oficial de Curitiba, na Marechal Deodoro, às 18h. Em seguida desfilam os blocos Pretinhosidade, Doce Cachaça, Boêmios e Madames, Fogosa e Púrpura. E encerram a noite as três escolas do grupo de acesso – Unidos de Pinhais, Internautas e Leões da Mocidade. A última a desfilar deve deixar a avenida em torno de 0h30.

Data: domingo (23)

Horário: a partir das 18h

Local: Centro de Curitiba

Endereço: Rua Marechal Deodoro

Ingresso: gratuito

CarnaVale 2020 na Ópera de Arame

Foto: Divulgação/ Vinicius Grosbelli.

Um dos mais bonitos cartões de visitas de Curitiba preparou uma programação especial para as famílias de Curitiba. Quem passar pela Ópera de Arame nos dias 22 a 25 de fevereiro vai poder curtir muita música carnavalesca e uma programação de qualidade para os pequenos. As atrações vão de maracatu pernambucano até clássicos de Carnaval, passando por samba e axé. O lugar ainda vai oferecer um carnaval pet friendly e o horário de funcionamento durante o feriado prolongado vai das 10h às 18h.

Data: de sábado (22) a terça-feira (25)

Horário: das 10h às 18h

Local: Ópera de Arame

Endereço: Rua João Gava, 970 – Abranches.

Ingresso: R$ 10,00 inteira e R$ 5,00 meia-entrada.

Café da manhã zumbi

O hotel NH Curitiba The Five vai preparar um café da manhã temático para os foliões da Zombie Walk. O menu divertido será oferecido para hóspedes e não hóspedes, das 6h30 às 12h, no sábado (22). Quem comparecer poderá se deliciar com as comidinhas instagramáveis como abóboras zumbis, teias de aranha e maçãs decoradas, e até sangue, feito com suco de melancia. Os pequenos também poderão provar os dedos de bruxa, brownies assustadores e cookies sangrentos. Além disso, uma maquiadora fará maquiagens inspiradoras e assustadoras em crianças e adultos.

Data: de sábado (22)

Horário: das 6h30 às 12h00

Local: NH Curitiba The Five

Endereço: Rua Nunes Machado, 68 – Batel

Ingresso: para não hóspedes R$ 53,00 + 10% taxas

‘Carnaval do Respeito’

Foto: Divulgação.

O Carnaval terá uma atração bem especial, é o que promete o Hauer Shopping. O centro de entretenimento vai promover o “Carnaval do Respeito”, com atrações musicais comandadas por mulheres, entre os dias 22 e 25 de fevereiro. O evento contará com shows do Tapuia Trio, que vai embalar o público com o melhor do samba, marchinhas carnavalescas e axé no sábado (22) e no domingo (23); e do quarteto Forró de Maravilha, que se apresenta na segunda (24) e na terça (25).

Data: de sábado (22) a terça-feira (25)

Horário: a partir das 19h

Local: Hauer Shopping

Endereço: na esquina da Coronel Dulcídio com a Avenida do Batel, no Batel

Ingresso: gratuito

Festival de carnaval na Rua 24 horas

Foto: Divulgação.

Neste feriadão a Rua 24 Horas vai sediar o Festival de Carnaval para celebrar uma das bebidas mais tradicionais e democráticas do país: a caipirinha. Durante o festival, que vai acontecer entre os dias 21 e 25 de fevereiro o Bávaro e Pezzo Italian vão servir diversas releituras do drink com preços a partir de R$ 7,50. Para completar, a caipirinha de 1 litro, queridinha da Rua 24 Horas, será comercializada por R$ 29,90.

Data: de sexta-feira (21) a terça-feira (25)

Horário: das 10h às 23h

Local: Rua 24 Horas

Endereço: Rua Visconde de Nácar – sem número, no Centro de Curitiba

Ingresso: gratuito

Carnaval no Vila Urbana

Foto: Divulgação.

A Vila Urbana preparou uma ação especial para entreter o público curitibano durante a folia de Carnaval. Nos dias 22 e 23 de fevereiro, a partir das 14h, serão realizados shows ao vivo, cabine de pintura, oficina de máscara e pulseiras, entre outras atrações carnavalescas gratuitas.O destaque da programação fica por conta da Banda Scaramouche.

Data: sábado (22) e domingo (23)

Horário: a partir das 14h

Local: complexo gastronômico Vila Urbana

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 686, no Centro de Curitiba

Ingresso: gratuito

Carnaval no Choripan

Foto: Divulgação.

Foliões que estiverem em Curitiba podem aproveitar a promoção do gastrobar o Choripan. De sexta-feira (21) até a terça-feira (25) algumas unidades do Choripan terão chope Pilsen por apenas R$ 5. Além do preço camarada no chope, toda a família poderá curtir muita música carnavalesca. A unidade Getúlio terá marchinhas de carnaval ao vivo em todos os dias do feriado. Na sexta-feira (21) e sábado (22), o Dj João irá comandar o som, já no domingo (23) será vez do Deni Som e na segunda (24) e terça-feira (25) o Dj Moska segue o baile.

Data: de sexta-feira (21) a terça-feira (25)

Horário: varia de acordo com a unidade

Local: Choripan

Endereço: Choripan Mercês – Rua Tapajós, 30; Choripan Água Verde – Av. Pres. Getúlio Vargas, 3777 e Choripan Champagnat – Av. Cândido Hartmann, 111 – Mercês

Ingresso: gratuito

CarnaRock no Crossroads

Foto: Divulgação.

Pensando nos foliões que preferem o bom e velho rock n`roll o Bar Crossroads preparou uma programação especial, com atividades para adultos e crianças. Na quinta (20) a banda Blindagem apresenta o Cordão da Loba. Na sexta (21) é a vez do rock nacional, com o Unidos do Chorão, em Tributo ao Charlie Brown JR, com a banda F4T. Já o sábado (22) vai ser embalado pelo Bloco da Flanela, com o som grunge do Dead Cobains. No domingo (23), com entrada gratuita, a noite de Pré-Ressaca vai trazer o Especial Brasil Groove, um show inédito da banda Baile Brasa. E na segunda-feira (24) tem CarnaKids.

Data: de quinta-feira (20) a terça-feira (25)

Horário: a partir das 21h

Local: Bar Crossroads

Endereço: Av. Iguaçu, 2310 – Água Verde

Ingresso: de gratuita a R$20 ou R$40 de consumação, de acordo com a programação de cada dia.