As cinco escolas do Grupo Especial do Carnaval de Curitiba animaram o público que esteve na Avenida Marechal Deodoro, a passarela do samba de Curitiba, para prestigiar o desfile de carnaval da cidade na noite deste sábado.

No roteiro sambas-enredo que trataram da loucura, intolerância religiosa, gastronomia, lua e também uma homenagem à atriz Lala Schneider. “A homenagem que a Acadêmicos da Realeza faz a sua memória eterna é um momento de afirmação da cultura de Curitiba”, comentou o prefeito Rafael Greca, que abriu o desfile percorrendo a avenida com o rei momo Felipe Barão e a rainha do Carnaval 2020, Jéssica Barbosa, e as princesas Joyce Kelly e Miss Preta.

Também entre os homenageados estavam os carnavalescos mestre Rodrigues e Marlene Carmelo. Rodrigues faleceu em julho do ano passado e ela, no último dia 10. “Curitiba saúda os dois sambistas eternizados na história do Carnaval curitibano. Viva a família Rodrigues! Viva para sempre a memória do mestre Rodrigues e da Marlene”, disse Greca ao entregar às famílias placas de reconhecimento.

As escolas

Quem inaugurou a passarela do samba de Curitiba foi a Embaixadores da Alegria, seguida pela Imperatriz da Liberdade, Enamorados do Samba, Acadêmicos da Realeza e Mocidade Azul. A Mocidade Azul, que venceu o desfile no ano passado, encerrou a noite de samba em Curitiba por volta das 2h deste domingo, com uma homenagem a Lua.

A Embaixadores da Alegria utilizou os primeiros versos da canção Maluco Beleza, de Raul Seixas. O enredo foi inspirado na loucura e na genialidade.

A Imperatriz da Liberdade deu continuidade aos desfiles, e trouxe para a Marechal uma questão que se destaca por ser comum a outros lugares do Brasil: a intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana.

Mais atrações

O Carnaval 2020 segue neste domingo (23) com a Marcha Zombie Walk, a partir das 10 horas, na Boca Maldita, desfiles de blocos carnavalescos a partir das 17 horas, na Avenida Marechal Deodoro e Desfile das Escolas do Grupo de Acesso, Unidos de Pinhais, Internautas e Leões da Mocidade. A avenida terá bloqueios por conta das atrações de carnaval.