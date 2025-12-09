Whiskies japoneses são as estrelas de Master Class em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta quarta feira (10/12), o TAJ Curitiba recebe a Master Class “The House of Suntory”, um encontro especial para apreciadores de whisky. Um seleto (e pequeno) grupo vai participar de uma noite exclusiva para experimentar alguns dos mais importantes e caros rótulos da bebida feita no Japão.

Os convidados serão conduzidos por uma jornada sensorial pelos mais refinados e premiados whiskies japoneses, em uma experiência intimista. A degustação será guiada pelo especialista da House of Suntory, Brian Hodge, que apresentará detalhes, histórias e curiosidades sobre cada rótulo, elevando sua apreciação a um novo patamar.

Os whiskies da noite serão os raros, premiadíssimos e exclusivos:

– Hibiki Japanese Harmony

– Hibiki 21 Years Old

– The Yamazaki 12 Years

– The Yamazaki 18 Years

Em 2025, o Yamazaki 18 Years Old foi nomeado “Supreme Champion Spirit” no International Spirits Challenge (ISC), vencendo entre mais de 1.000 bebidas concorrentes de diversas categorias. A garrafa de 700 mls custa cerca de R$ 5,5 mil. Esta mesma bebida também ganhou medalha de ouro no World Whiskies Awards (categoria 13–20 anos) em 2019.

Outro dos whiskies premiados e servidos nessa noite é o Hibiki 21 yrs, eleito “World’s Best Blended Whisky” diversas vezes no World Whiskies Awards — em 2010, 2011, 2013, 2016, 2017 e 2019. Ganhou o título de “Supreme Champion Spirit” no ISC em 2017 — sendo considerado o melhor destilado entre centenas de whiskies de todas categorias naquele ano. É considerado o blended japonês mais premiado e reverenciado do mundo.

Quem quiser participar do encontro precisa reservar sua participação, já que os convites são limitados. O preço é R$ 590 por pessoa. O TAJ fica na Rua Bispo Dom José, 2302, no Batel. O preço inclui um menu em seis etapas oferecido pela casa.

Informações e reservas: (41) 98480-2240