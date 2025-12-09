Clássico álbum do Pink Floyd vira musical único em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Prepare-se para uma imersão total no universo do Pink Floyd. The Wall, o musical inspirado no icônico álbum conceitual da banda britânica, desembarca em Curitiba em fevereiro de 2026, prometendo uma experiência sensorial completa para os fãs do rock progressivo.

A produção, que já encantou mais de 4,5 milhões de espectadores ao redor do mundo, traz para os palcos brasileiros toda a intensidade da obra-prima lançada em 1979. Com direção de Alan Veste e coprodução de Rachel Barrett, o espetáculo do grupo Pink Floyd UK reúne 15 músicos em uma estrutura cênica de tirar o fôlego.

Para quem não conhece a história (mas deveria!), The Wall acompanha a jornada de Pink, personagem inspirado nas próprias experiências de Roger Waters, que constrói uma barreira metafórica para se proteger das dores do mundo. A narrativa psicológica profunda ganha vida através de projeções visuais impressionantes e, claro, da música ao vivo que fez história.

E para os curitibanos, a data já está marcada: 15 de fevereiro, no cenário perfeito da Ópera de Arame. Os ingressos já estão à venda no site do Clube do Ingresso, com valores a partir de R$ 95.

A turnê brasileira inclui 14 apresentações por todas as regiões do país, então se você tem amigos ou parentes em outras cidades, avise que eles também terão a chance de ver esse espetáculo entre fevereiro e março de 2026.

Lançado em 30 de novembro de 1979, The Wall é considerado uma das obras mais ambiciosas do rock progressivo. Com hits inesquecíveis como “Another Brick in the Wall”, “Comfortably Numb” e “Hey You”, o álbum transcende gerações com sua narrativa densa sobre isolamento, trauma e opressão social.

Serviço:

The Wall, o Musical

Data: 15 de fevereiro

Local: Ópera de Arame

Endereço: Rua João Gava, 874, Pilarzinho – Curitiba/PR

Horário: 17h30

Ingressos: a partir de R$95

Venda online aqui.