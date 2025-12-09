iFood libera R$200 milhões em crédito para restaurantes de Curitiba

Curitiba segue provando por que é um dos mercados mais promissores para o iFood Pago no Brasil. A capital paranaense acaba de receber uma injeção de R$ 200 milhões em crédito pré-analisado para restaurantes parceiros, enquanto a Maquinona cresce seu uso entre os estabelecimentos locais.

Não é para menos. O Paraná já é o terceiro estado com maior volume de crédito concedido pelo iFood Pago e o sexto em número de transações com a Maquinona (TPV). Curitiba, especificamente, lidera o fluxo de pagamentos com o dispositivo em toda a região Sul.

Desde 2021, o iFood Pago já investiu R$74 milhões em restaurantes curitibanos e impressionantes R$ 244 milhões em todo o estado. Esses recursos têm sido fundamentais para empreendedores locais, que conseguem melhorar infraestrutura, ampliar operações e reforçar o capital de giro.

“O sucesso em Curitiba e região comprova que estamos no caminho certo na oferta de soluções que atendem as principais questões financeiras dos nossos parceiros. Obter recursos é um dos principais desafios do mercado de Pequenos e Médios empreendedores e o iFood Pago oferece crédito para apoiar o crescimento sustentável do setor de restaurantes, que contribui com a economia regional de maneira expressiva”, afirma Wilson Cimino, vice-presidente de Growth no iFood Pago.

Vale destacar que o crédito pré-aprovado representa o potencial disponível aos parceiros, sendo que a liberação efetiva depende da adesão pelos empreendedores. O diferencial está na análise de dados: o iFood Pago utiliza informações de performance dos restaurantes na plataforma para criar ofertas personalizadas, garantindo que cada negócio receba condições adequadas às suas necessidades.

Maquinona: sucesso entre restaurantes

Desde que chegou a Curitiba em agosto deste ano, a Maquinona já virou queridinha dos restaurantes locais. A capital paranaense não só lidera o volume de transações na região Sul como ocupa a sexta posição no ranking nacional. Os números impressionam: Curitiba representa mais de 67% dos estabelecimentos que possuem a solução na região Sul e 10% em todo o Brasil.

“Curitiba é um grande destaque nacional em transações com a Maquinona. Os números representam a ampla adoção da nossa solução de recebimento de pagamentos por restaurantes paranaenses que buscam impulsionar a fidelização de seus clientes e as vendas”, explica Cimino.

Lançada inicialmente em São Paulo em 2024, onde já é utilizada por mais de 3 mil restaurantes, a Maquinona movimentou mais de R$ 1 bilhão em TPV em apenas um ano. Não se trata de uma simples maquininha de cartão, mas de uma solução proprietária e exclusiva do iFood Pago que vai bem além.

Integrada ao app de delivery do iFood, que possui mais de 60 milhões de consumidores, a Maquinona une em uma única interface os dados das vendas no salão e no delivery. Isso permite aos restaurantes criar campanhas de CRM mais eficientes e ter melhor gestão de pagamentos, oferecendo mais controle, eficiência operacional e inteligência financeira.

Sobre o iFood Pago

O iFood Pago é a plataforma financeira dos restaurantes que oferece diversos produtos e serviços financeiros para os restaurantes como conta digital, soluções de crédito e formas de pagamento, como a nova Maquinona de cartões de pagamento, que por meio de tecnologia auxilia os restaurantes a aprimorarem o seu desempenho online e offline. O banco digital do iFood tem o propósito de inovar e modernizar o ecossistema de finanças dos restaurantes no Brasil.