Veja 8 produtos em oferta que valem a pena no 1ª dia de Amazon Prime Day

Desde as primeiras horas desta terça-feira (15), a Amazon realiza a sexta edição do Amazon Prime Day no Brasil, evento anual que oferece promoções exclusivas para assinantes do serviço Prime. O evento que encerra nesta quarta-feira (16) é a oportunidade perfeita para que consumidores aproveitem descontos em uma ampla variedade de produtos disponíveis no site e no aplicativo da empresa. Veja algumas ofertas abaixo!

A ação contempla marcas renomadas e categorias diversas, com ofertas pensadas especialmente para os membros Prime.

Vale lembrar que as promoções são exclusivas para assinantes do Amazon Prime, serviço que oferece benefícios como frete grátis, acesso ao Prime Video, Prime Music e outras vantagens.

O que é o Prime Day?

O Prime Day é um dos eventos mais aguardados do ano pelos consumidores da Amazon. Exclusivo para assinantes Prime, ele reúne milhares de ofertas em categorias como Livros, Beleza, Moda, Papelaria, Escritório, Bolsas e outros segmentos. Para aproveitar, basta ser membro do Amazon Prime.

Como se preparar para o Prime Day?

Para garantir acesso antecipado às promoções, a recomendação é assinar o Amazon Prime. Além das ofertas exclusivas, os membros contam com frete grátis em milhões de produtos e vantagens em categorias como Brinquedos, Itens para Bebês, Pet Shop, Mercado e Automotivo.

Benefícios da assinatura Amazon Prime

Ao se tornar assinante, o consumidor tem acesso a benefícios, como frete grátis em todo o Brasil, ofertas exclusivas, além de acesso a conteúdos de streaming como filmes, séries, músicas e livros digitais. A assinatura ainda oferece um teste gratuito de 30 dias.

Como acompanhar as promoções?

Para não perder nenhuma oferta, a Amazon recomenda baixar o aplicativo oficial, ativar as notificações e seguir o perfil @amazonbrasil nas redes sociais. Também é possível se inscrever por e-mail para receber alertas sobre eventos como o Prime Day, Book Friday, Black Friday e outras campanhas promocionais.

Veja as ofertas da Amazon Prime Day 2025

Kindle 16 GB (Última geração) O Kindle mais leve e compacto – Agora com luz frontal mais brilhante na configuração máxima, maior contraste e trocas de página mais rápidas para uma experiência de leitura melhor.

Compre já por apenas R$ 479,00

*Consulte o frete! Ver todas as ofertas

Apple iPhone 14 (128 GB) – Estelar Tela Super Retina XDR de 6,7 polegadas. Ceramic Shield frontal, vidro traseiro e design de alumínio, resistente à água e poeira. Câmera frontal TrueDepth de 12MP. Compre já por apenas R$ 6.499,00.

*Consulte o frete! Ver todas as ofertas

Samsung Smart TV 50″ QLED 4K Samsung Smart TV 50″ QLED 4K 50Q60D 2024, Tecnologia de Pontos Quânticos, Design AirSlim, Gaming Hub, AI Energy Mode, Som em Movimento Virtual, Alexa built in Adquira já o seu por apenas R$ 2.399,00

*Confira o frete! Ver todas as ofertas

Fritadeira Airfryer Forno Philips Walita, Série 5000 Capacidade de 12 litros, ideal para preparar refeições para toda a família. 9 funções predefinidas: Preparo de Iogurte, Desidratação, Pão de Queijo, Batata Frita, Frango, Peixe, Pizza, Carne, Bolo + Manter Aquecido. Adquira já o seu por apenas R$ 679,90

*Confira o frete! q que está ofertado por R$ 22,99. Outras ofertas em destaque: Ver todas as ofertas

Notebook ASUS Vivobook GO 15 1. Fino e leve: 18,10 mm e 1,57 kg; 2. Tela NanoEdge para melhor visualização; 3. Bateria para o dia todo; 4. Ultrassilencioso – Design sem ventiladores. Compre agora mesmo por R$ 1.589,00

*Consulte o frete! Ver todas as ofertas

Samsung Smart TV 70″ Crystal UHD 4K Samsung Smart TV 70″ Crystal UHD 4K 70DU8000 2024, Painel Dynamic Crystal Color, Gaming Hub, Design AirSlim, Som em Movimento Virtual, AI Energy Mode, Alexa built in Compre agora mesmo por R$ 3.599,00

*Consulte o frete! Ver todas as ofertas

Aparador e raspador para rosto e corpo Feito para cortar o pelo, não a pele. Philips OneBlade é a maneira revolucionária de fazer a barba e remover os pelos corporais, com tecnologia exclusiva que garante raspar, aparar e contornar qualquer tamanho de pelo, sem cortes ou irritações. Compre agora mesmo por R$ 134,97

*Consulte o frete! Ver todas as ofertas