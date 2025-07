Shopping Mueller vai abrir 16 novas lojas ao longo de 2025

Um dos principais centros comerciais de Curitiba, o Shopping Mueller está fortalecendo sua proposta de ser um espaço completo para compras, lazer e bem-estar com a chegada de 16 novas operações ao longo de 2025. O empreendimento aposta na diversificação de marcas nacionais e internacionais para atrair diferentes públicos.

Entre as novidades internacionais que já abriram as portas está a italiana Kiko Milano, referência em cosméticos e skincare, e a americana Columbia, conhecida por seus produtos para esportes de aventura. Ainda este ano, em novembro, o shopping receberá a fast fashion australiana Cotton On, que promete trazer peças descontraídas e acessíveis.

+ Leia mais Gelateria distribui sorvetes gratuitos no Shopping Curitiba nesta quarta

O primeiro semestre foi marcado pela inauguração de sete novas operações. Além das marcas internacionais, o shopping recebeu a Casa Bauducco com um conceito diferenciado de cafeteria e produtos exclusivos. Para quem busca diversão, a AZV Plush Machine trouxe um espaço lúdico com máquinas de pelúcias gigantes que agradam visitantes de todas as idades.

A área da saúde também ganhou reforço com a chegada do Centro Paranaense da Visão (CPV), clínica especializada em consultas e exames oftalmológicos com tecnologia avançada. Complementando o mix, nos corredores do shopping, os quiosques da Bennemann apresentam acessórios em couro premium, enquanto a JackSir traz opções de lifestyle masculino para quem busca sofisticação.

Novidades no segundo semestre

Para o segundo semestre, o Mueller prepara a chegada de mais nove operações. No segmento de moda, além da Cotton On, o shopping receberá a marca fitness Alto Giro. Os apreciadores de joias poderão conferir a tradicional Rennê Jóias, especializada em peças de ouro 18k.

O setor de saúde será ampliado em setembro com as inaugurações do Laboratório Unimed e uma unidade da própria Unimed Curitiba, a maior operadora de planos de saúde do Paraná.

O polo gastronômico Gourmet Mueller também ganhará novos sabores. Ainda em julho, serão inaugurados o La Pasta Gialla, com culinária italiana, e o Acqua & Farina, especializado em pizzas artesanais. Completando as novidades do segundo semestre, o shopping receberá a cafeteria Coffee Now e a Biscoitê, conhecida por seus biscoitos finos e embalagens criativas.

Mais informações sobre as novas operações podem ser encontradas no site www.shoppingmueller.com.br.

Serviço

Shopping Mueller

Local: Shopping Mueller – Avenida Cândido de Abreu, 127 – Centro Cívico

Horário: De segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 14h às 20h.

Telefone: 41 3074-1000

Informações: www.shoppingmueller.com.br