Gelateria distribui sorvetes gratuitos no Shopping Curitiba nesta quarta

A Gelato Borelli inaugura uma nova loja no Shopping Curitiba nesta quarta-feira (16). Como em todas as inaugurações da marca, o público poderá garantir o Gelato Free, uma degustação especial com uma casquinha e uma bola de gelato no tamanho degustação.

A ação promocional começa às 16 horas e segue enquanto durarem os estoques. Os clientes poderão escolher entre os 16 sabores disponíveis na vitrine Borelli, com opções para todos os paladares.

Os gelatos são preparados diariamente com ingredientes selecionados e técnicas artesanais. A vitrine contempla sabores ao leite, sem lactose e com zero adição de açúcar, todos com textura cremosa e sabor marcante.

Entre os destaques está o Pistacchio, um creme de pistache com pedacinhos crocantes, que entrega intensidade e cremosidade na medida certa. Outras opções são os cascões recheados com os cremes exclusivos da casa: Borella, Nocciollito e Borellito.

Serviço – Gelato Borelli – Shopping Curitiba

Piso L2 – Próximo ao Largo Curitiba

Rua Brigadeiro Franco, 2.300, Centro – Curitiba

(41) 3026-1000

@shoppingcuritiba