Bazar do Hospital Erasto Gaertner tem produtos da Receita com até 60% de desconto

Nos dias 17, 18 e 19 de julho, o Hospital Erasto Gaertner realizará um bazar beneficente que oferecerá produtos apreendidos pela Receita Federal com descontos de 20% a 60%. Durante o evento, os visitantes poderão adquirir itens como celulares, smartwatches, perfumes importados, brinquedos, cosméticos e muito mais — todos originais de suas marcas —com preços acessíveis.

Para participar, será cobrada uma entrada simbólica de R$5, e a distribuição de senhas ocorrerá até às 16h nos dias do evento. Vale destacar que o acesso ao bazar será realizado mediante apresentação de senha, garantindo organização e segurança aos visitantes.

As formas de pagamento aceitas são Pix, cartão de crédito e débito. Pagamentos em dinheiro não serão aceitos, facilitando uma operação rápida e segura.

Toda a renda arrecadada será 100% revertida ao Hospital Erasto Gaertner, uma instituição referência no tratamento de câncer, que atende pacientes pelo SUS. Desta forma, o evento representa uma oportunidade de adquirir produtos de qualidade contribuindo, assim, com uma causa nobre e de grande impacto social.

O Hospital Erasto Gaertner é uma das maiores referências no tratamento oncológico do Brasil, com uma abordagem humanizada e tecnológica. Com uma história consolidada, de mais de 70 anos, a instituição dedica-se ao cuidado de pacientes com câncer, oferecendo tratamentos de alta complexidade e atuação multidisciplinar. Todo o seu trabalho é realizado com o objetivo de garantir a qualidade de vida e a esperança de cura para seus pacientes.

O Hospital Erasto Gaertner fica na Rua Dr. Ovande do Amaral, 201 – Jardim das Américas.