Na mira da Interpol, influenciador de Colombo é preso em Dubai por esquema do “Jogo do Tigrinho”

O influenciador Eduardo Felipe Campelo, natural de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, foi preso em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ele estava na lista de procurados da Interpol desde maio de 2024. A prisão ocorreu na última sexta-feira.

Eduardo é suspeito de integrar um esquema de apostas ilegais envolvendo a plataforma conhecida como “Jogo do Tigrinho”. Segundo as investigações, ele e outros dois influenciadores teriam movimentado ao menos R$ 12 milhões com o esquema. Até abril de 2024, quando embarcou para Dubai, o influenciador já havia movimentado mais de R$ 8,5 milhões.

O pedido de extradição foi feito pela Justiça do Paraná, mas ainda não há data para que ele seja enviado de volta ao Brasil. Em entrevista ao g1, o delegado Tiago Dantas, responsável pela investigação, informou que não há detalhes sobre as circunstâncias ou a data exata da prisão.

A polícia apura possíveis crimes de estelionato, organização criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular. A reportagem tentou contato com a defesa de Eduardo, mas não obteve retorno. A Tribuna mantém o espaço aberto para manifestação.

Andamento das investigações

As investigações começaram em novembro de 2023. Em maio deste ano, dois influenciadores foram presos suspeitos de integrar o grupo liderado por Eduardo. A esposa dele também foi alvo de mandado de busca e apreensão por divulgar o jogo de azar nas redes sociais.

Na operação, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu mais de R$ 12 mil em dinheiro vivo, três carros, uma motocicleta e celulares nos endereços dos investigados.

De acordo com a polícia, os suspeitos publicavam vídeos simulando ganhos seguidos nas apostas para atrair novos jogadores. No entanto, segundo os investigadores, tudo não passava de encenação.

