“Tinder” dos artistas de Curitiba: app Agitaí une contratantes e profissionais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O aplicativo Agitaí nasceu da ideia de dar visibilidade a mais de 800 artistas de Curitiba. A proposta é simples: quem precisa de atrações para festas e eventos acessa o app e navega pelas categorias, como bandas, músicos solo, mágicos, palhaços, DJs, entre tantos outros artistas. No app, o contratante tem acesso aos valores dos cachês, aos perfis dos artistas, com vídeos, fotos e avaliações.

A escolha do profissional pode ser feita em poucos cliques. De acordo com o idealizador do app Bruno Cordeiro, é tudo muito rápido e seguro. “O artista pode se cadastrar gratuitamente e ficar disponível para novas oportunidades”, revela.

+ Leia mais Pesquisa mostra que maioria prefere casas do que apartamentos

Ideia que surgiu de um churrasco

A ideia do negócio surgiu a partir de uma experiência pessoal de Bruno, que é dentista e sempre foi apaixonado por arte, música e comunicação. Ele conta que, durante um churrasco com amigos, quis contratar um cantor para animar o momento.

“Foi aí que me veio o estalo: por que não criar um aplicativo que facilite a vida de quem quer contratar artistas? Com o tempo, percebemos que o app também ajudaria muito os artistas, oferecendo uma vitrine para que fossem encontrados e contratados com mais facilidade”, conta.

Para tirar a ideia do papel, Bruno buscou profissionais das áreas de tecnologia, marketing e investidores. Assim, formou uma equipe que une conhecimento técnico com vivência no universo artístico.

O aplicativo está no ar desde abril de 2024 e já ultrapassou a marca de 800 artistas cadastrados, com estilos e categorias variadas, como músicos, artistas circenses, mágicos e atores. “Esse número mostra a força da cena cultural e a confiança dos profissionais no nosso projeto”, comemora Bruno.

De última hora

Uma das vantagens do aplicativo é a possibilidade de encontrar atrações até mesmo de última hora. “Os músicos ainda são os mais procurados, especialmente para bares, aniversários e eventos corporativos. Mas há uma demanda crescente por artistas circenses, mágicos e performers, especialmente em festas infantis e eventos temáticos”, completa.

Terreno fértil para boas ideias

O Agitaí é apenas um exemplo das iniciativas inovadoras que nascem em Curitiba. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação e da Agência Curitiba, disponibiliza no Pinhão Hub um ecossistema completo de apoio ao empreendedorismo e à inovação.

“O Pinhão Hub tem ações alinhadas ao compromisso da Prefeitura com o fomento à inovação e ao empreendedorismo. Oferecemos pacotes para empresas e startups se tornarem residentes, com benefícios extras como mentorias, consultorias, participação em eventos do Vale do Pinhão e a possibilidade de locar espaços para eventos”, explica o prefeito em exercício e secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Paulo Martins.

O presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, Dario Paixão, destaca que o ecossistema é estratégico.

“Esse espaço existe para conectar empresas inovadoras entre si, com a Prefeitura, com universidades e com o Terceiro Setor, gerando um círculo virtuoso de prosperidade que se reflete na geração de empregos para Curitiba e Região Metropolitana”, afirma.

Conheça os serviços oferecidos pelo Pinhão Hub:

• Coworking: Espaço de trabalho compartilhado com infraestrutura de ponta, incluindo internet de fibra ótica e Wi-Fi 6 para até 3 mil dispositivos por andar.

• Eventos: Programação com palestras, workshops, pitches e outras atividades ligadas à transformação digital, inteligência artificial e inovação.

• Educação: Cursos oferecidos pela Escola de Inovação de Curitiba sobre temas como Inteligência Artificial, Blockchain e Metodologias Ágeis, com certificação digital.

• Pitch in Company: Conexão entre grandes empresas e startups.

• Cultura de Inovação: Avaliação do nível de inovação nas empresas, com palestras e workshops para colaboradores.

• Estúdio de Podcast: Equipado com tela de 65 polegadas, câmeras, mesa de som, mesa de corte, notebook e técnico de transmissão. Pode ser locado para gravações com até quatro pessoas.

• Espaços para locação: Lounge para até 80 pessoas, auditório para até 120 pessoas, salas de reunião para até 12 pessoas e sala de treinamentos.