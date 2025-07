Pesquisa mostra que maioria prefere casas do que apartamentos

Uma recente pesquisa nacional realizada pela Brain Inteligência Estratégica em 2024 trouxe à tona uma tendência que não surpreende os curitibanos: o sonho da casa própria continua vivo e forte. O estudo revelou que 74% dos entrevistados desejam morar em casas, com 49% optando por residências de rua e 25% preferindo casas em condomínios fechados.

Apartamentos aparecem em segundo lugar na preferência dos brasileiros, com 38% das escolhas. Terrenos em loteamentos abertos e condomínios fechados completam a lista, com 5% e 2% respectivamente. A pesquisa permitiu múltiplas respostas, o que explica a soma superior a 100%.

Em Curitiba, essa tendência se reflete no mercado imobiliário local. Jaqueline Milstein, diretora-presidente da Canet Júnior, empresa referência no setor, comenta: “A capital paranaense tem registrado uma demanda consistente tanto em terrenos em loteamentos abertos com infraestrutura urbana completa, quanto em condomínios fechados. O cliente quer construir sob medida, mas numa região em que ofereça segurança e uma variedade de comércio e serviços perto de casa”.

A Canet Júnior atua no segmento no Neoville, onde está localizado o empreendimento Málaga 3. Atualmente, o bairro é considerado o principal canteiro de obras de Curitiba, abrigando mais de 26 obras residenciais e comerciais, além de 528 apartamentos em construção simultânea.

De acordo com a Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná (Ademi-PR), a região planejada do Neoville também se destaca como o principal reduto de terrenos à venda na capital, oferecendo desde lotes de rua até opções em condomínios fechados.

Essa tendência reflete não apenas o desejo dos curitibanos por mais espaço e privacidade, mas também a busca por uma melhor qualidade de vida, aliando segurança, infraestrutura e proximidade de serviços essenciais. O mercado imobiliário da capital paranaense continua se adaptando para atender a essa demanda crescente, oferecendo opções diversificadas para quem sonha com a casa própria.